Путин идет на выборы уже в пятый раз: прежние президентские сроки Путина были обнулены поправками в Конституцию 2020 года.

Накануне, 16 декабря, в парке Зарядье около Кремля прошло собрание инициативной группы по выдвижению Путина. В числе прочих в нее вошли фигуристка, жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Татьяна Навка; переехавший в Россию американский боец ММА Джеффри Монсон; актеры Дмитрий Певцов и Владимир Машков; спикер парламента аннексированной ДНР Артем Жога и другие знаменитости, приближенные к власти.

Об участии в выборах Путин объявил на прошлой неделе. Свое заявление он сделал после того, как его об этом «попросил» так называемый «спикер парламента ДНР», подполковник Артем Жога, обратившийся от лица «всего нашего народа, всего Донбасса, наших воссоединенных земель».

Во время съезда «Единой России» Путин заговорил о суверенитете и о Западе, который, по его словам, надеется «посеять смуту» в России.

«Россия, как некоторые страны, не может отдать свой суверенитет в обмен на колбасу и стать чьим-то сателлитом. Россия должна быть суверенной, иначе ее не будет», - сказал Путин.

В тот же день, когда Путина официально выдвинули в президенты, государственные СМИ обнародовали его заявления о проблемах, которые могут возникнуть у Финляндии после того, как она вступила в НАТО.