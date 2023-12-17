В кабинете главкома ВСУ Залужного найдено прослушивающее устройство. Что известно

Сразу несколько собеседников Украинской службы Би-би-си в военных кругах сообщили, что 17 декабря в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного было обнаружено прослушивающее устройство.
Источники Би-би-си говорят, что сейчас правоохранительные и военные структуры проводят расследование.
Собеседники не дали больших подробностей о том, были ли обнаружены подобные устройства у других сотрудников Генштаба ВСУ.
Однако несколько украинских СМИ пишут, что «жучки» могли быть найдены у нескольких других офицеров. И что во время предыдущих проверок таких «жучков» не было.
Украинские СМИ также указывают, что устройства сделаны из таких деталей, которые не позволяют определить их происхождение.
Украинская служба Би-би-си обратилась за комментарием в СБУ, которая должна была уже начать расследование.
7 ноября в результате взрыва под Киевом погиб помощник Залужного Геннадий Частяков. По официальной версии, это произошло из-за неосторожного обращения с гранатой, которую тот получил в подарок на день рождения от другого сотрудника Генштаба.
В течение последних месяцев многочисленные наблюдатели и источники журналистов сообщали о серьезном конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Валерием Залужным.
Представители украинской власти отрицают, что такой конфликт имеет место.