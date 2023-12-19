Остаться с депрессией один на один: в Нарве могут свернуть деятельность, возвращавшую людям смысл жизни

Ценный ресурс Эстонии

«Ни в коем случае не надо думать, что такие проблемы личности связаны с какими-то страшными недугами, неизлечимыми болезнями психики, и тому подобными вещами, - предупреждает координатор нарвского НКО «Защищенная жизнь». - На самом деле речь идет о тех членах нашего социума, которые более остальных подвержены депрессивным и невротическим расстройствам, не позволяющим человеку ни нормально жить, ни, соответственно, нормально трудиться». Причем очень часто именно потеря работы является тем триггером, толчком, который и приводит к подобным расстройствам. Очень тревожный факт заключается в том, что среди безработных появляется все больше и больше тех, кто получает официальную степень потери трудоспособности как раз по причине ментально-когнитивных расстройств. При этом подавляющее большинство из них являются опытными работниками, специалистами в интеллектуальной сфере деятельности.

Важно понимать, что у таких людей сохраняются умственные и творческие способности для дальнейшего продолжения трудовой деятельности, они могут работать и даже готовы и к переобучению. Но состояние депрессии очень часто сильно снижает их возможности, у них появляются страхи, усталость, неуверенность в себе.

Что усугубляет проблему