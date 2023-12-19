Эстония прекращает государственное финансирование одной из очень важных социальных услуг, успешно помогавшей восполнять нашему обществу так необходимые ему трудовые ресурсы. Речь идет о своевременной и профессиональной социальной системе поддержки, помогшей вернуть группы людей со специфической сниженной трудоспособностью к нормальной и эффективной жизни и работе. Журналист Александр Мясоедов на примере Нарвы объясняет, почему критически важно обеспечить продолжение работы этой программы.
Остаться с депрессией один на один: в Нарве могут свернуть деятельность, возвращавшую людям смысл жизни
«Если представить, что жизнь - это такая разноцветная жидкость, которой заполнено человеческое тело, то депрессия - это когда жидкость откачали почти до нулевой отметки, оставив только какую-то мутную взвесь на дне… Остались только общая тупая боль и толстое мутное стекло, отделяющее тебя от остальных людей…». Вот так образно и очень точно описывает в интернете анонимный автор свое глубокое депрессивное состояние. Жуткая ситуация - способный, сохраняющий свой профессионализм человек практически полностью выпадает из жизни. Есть ли вероятность того, что ему удастся вырваться из этой накрывшей с головой «трясины»?
Детализация ситуации
Об этом мы беседуем с координатором и опорным лицом нарвского НКО «Защищенная жизнь» Еленой Ульяненок. «Да, есть такая целевая группа людей со специфической сниженной трудоспособностью - это те, у кого проявляются определенные сложности ментально-когнитивного типа, - поясняет специалист. - О существовании таких людей в нашем обществе, как правило, не принято много и подробно открыто говорить, подобные проблемы не озвучиваются, и очень часто это положение дел еще больше ухудшает условия жизни этих людей».
Более того, добавляет Елена, от этого страдают не только они сами, но и окружающие их люди. Дело в том, что люди с ментально-когнитивными проблемами теряют уверенность в себе, у них резко снижается уровень собственной значимости из-за нарастания депрессивного состояния, и, соответственно, они испытывают большие сложности с социализацией. Сразу надо уточнить, что в данном случае речь идет об исключительно взрослых людях.
Ценный ресурс Эстонии
«Ни в коем случае не надо думать, что такие проблемы личности связаны с какими-то страшными недугами, неизлечимыми болезнями психики, и тому подобными вещами, - предупреждает координатор нарвского НКО «Защищенная жизнь». - На самом деле речь идет о тех членах нашего социума, которые более остальных подвержены депрессивным и невротическим расстройствам, не позволяющим человеку ни нормально жить, ни, соответственно, нормально трудиться». Причем очень часто именно потеря работы является тем триггером, толчком, который и приводит к подобным расстройствам. Очень тревожный факт заключается в том, что среди безработных появляется все больше и больше тех, кто получает официальную степень потери трудоспособности как раз по причине ментально-когнитивных расстройств. При этом подавляющее большинство из них являются опытными работниками, специалистами в интеллектуальной сфере деятельности.
Важно понимать, что у таких людей сохраняются умственные и творческие способности для дальнейшего продолжения трудовой деятельности, они могут работать и даже готовы и к переобучению. Но состояние депрессии очень часто сильно снижает их возможности, у них появляются страхи, усталость, неуверенность в себе.
Что усугубляет проблему
«Да, они получают степень нетрудоспособности, им платятся какие-то деньги для существования, но это не решает проблемы осмысленности их жизни, - отмечает Елена Ульяненок. - Такие люди, честно говоря, иногда могут и попасть в алкогольную или наркотическую зависимость, не зная других способов уйти от тяжелого психологического состояния. Ситуацию усугубляет печальный факт - чтобы попасть на прием к психиатру в наших условиях, нужно ожидать в очереди недели, а то и месяцы. А по медицинской статистике количество людей с сильной депрессией находится сегодня на третьем месте после сердечно-сосудистых и заболеваний опорно-двигательного аппарата».
В поисках выхода
В то же самое время своевременная и профессиональная социальная система поддержки, как оказывается, работавшая в нашей стране, вполне способна вернуть группы людей со специфической сниженной трудоспособностью к нормальной, эффективной жизни и работе. Однако будем откровенны - вполне понятно, что у наших эстонских работодателей в основной их массе в нынешней экономической ситуации нет ни интереса, ни желания заниматься трудоустройством таких людей и входить в их особое положение.
А эстонское государство предлагало свою эффективную помощь в подобных ситуациях, такую как услуга опорных лиц, переобучение, практика на рабочих местах, знакомство с другими видами деятельности и так далее. И очень действенной оказалась в отношении описываемой нами категории лиц услуга защищенной работы, состоящая из трех этапов.
На первом этапе она помогала человеку, во-первых, восстановиться, выйти из депрессивного состояния. Во-вторых, определиться, с какими конкретными видами деятельности, достаточно простыми и не требующими какого-то специального переобучения, он будет способен справляться и приобретать первичные трудовые навыки.
Второй этап помощи - это собственно защищенная работа, на которой человек, прошедший первый этап и успешно установивший позитивный контакт со специалистами, которые с ним работают, продолжает трудиться в защищенных условиях. Это такие условия, которые обеспечивают комфортное состояние и получение заработной платы.
Третьим этапом этой услуги является выход подопечного на открытый рынок труда при условии поддержки опорных лиц, которые работали с ним изначально.
Нарвские первопроходцы
Именно третьим этапом одним из первых в Нарве с 2018 года стало заниматься НКО «Защищенная жизнь». За прошедшие четыре года от Кассы по безработице в эту организацию были направлены в общей сложности более 30 человек - это были три группы людей с психическими и интеллектуальными недостатками. Многие из них впоследствии вышли на открытый рынок труда и были трудоустроены.
Полагаю важным упомянуть, что значительная часть этих людей прошла третий этап защищенной работы на базе нарвской некоммерческой организации Uus Sild («Новый мост»). Здесь в профессионально созданных условиях возвращаемые к нормальной трудовой деятельности люди занимались изготовлением керамических изделий, осваивали кулинарию и выпечку, основы строительства. А еще обучались садоводству, уходу за комнатными цветами и городскому благоустройству (высаживанию растений и уходу за зелеными насаждениями) на опытных делянках, а также в зеленых зонах и парках Нарвы.
Такое сотрудничество было отнюдь не случайным. Как рассказал основатель и руководитель Uus Sild Владимир Наумов, их организация в течение многих лет, в рамках различных своих проектов работала, в том числе, и с описанной выше целевой группой - взрослыми людьми с большими проблемами ментально-когнитивного типа.
Реальность требует финансов
«Как раз на третьем этапе услуги защищенной работы мы в Нарве и предлагаем свою помощь, - поясняет Наумов. - Эти люди приходят к нам на работу, мы заключаем с ними трудовые договоры и платим заработную плату за различные виды работ, которые они делают на благо города». В перечне таких работ, например, было благоустройство парка, заложенного в Нарве в честь 100-летия Эстонской Республики. По словам Наумова, фонд зарплаты, оплата содержания арендуемых площадей, расходы на материалы и оборудование - все это финансировалось только за счет различных проектов, которые пишет само их НКО.
К слову сказать, как выяснил автор этих строк, несколько лет подряд территория очень красивого «Японского садика» в нарвском парке EV 100 не была вообще включена в сферу городского обслуживания - ее создание и обслуживание до лета 2023 года полностью обеспечивалось бюджетом Uus Sild. Сегодня из-за сильного роста цен у НКО на это уже нет ресурсов, и город Нарва взял на себя уход за данным объектом.
Социально уникальный проект
Несмотря на определенные трудности, и в том числе финансовые, специалисты Uus Sild совместно с AS Hoolekandeteenused реализовали в этом направлении еще один, по сути, уникальный проект на территории открывшегося в прошлом году на улице Сепа нового дома для людей с особыми психическими потребностями. На этой территории для подопечных Hoolekandeteenused было проведено благоустройство общественной территории, которое включило в себя зону с огородом, высокими грядками и ягодными кустарниками, небольшой садик, а также участок компостирования. В общей сложности за сезон там было высажено около 100 кустов и декоративных растений руками как раз тех людей, которые по трудовому договору в рамках проекта «Защищенная работа» работали в MTÜ Uus Sild и получали от него зарплату.
Причем предполагается, что воспользоваться возможностью посадить свое растение в общественном саду могут не только жители нарвского дома AS Hoolekandeteenused, но и все желающие жители города. «Далеко идущая цель этого проекта заключается в том, чтобы продолжить здесь условия гарден-терапии - очень действенной и востребованной услуги по реабилитации и социализации «выпадающих» из социума людей, - объясняет Наумов. - Активное общение человека с природой, уход за растениями, и возникающие при этом позитивные эмоции давно считаются в мире одним из лучших лекарств».
Руководитель домов AS Hoolekandeteenused в Нарве и Силламяэ Татьяна Пацановская считает, что такая деятельность Uus Slld очень важна и нужна. «Людям, которыми там занимаются, очень тяжело быть конкурентоспособными на рынке труда, они нуждаются именно в защищенных условиях работы, - утверждает она. - К сожалению, в нашем регионе не так много таких возможностей для услуги поддерживающей работы. А в помещениях Uus Slld организованы условия для разноплановой работы, где каждый участник находит себе деятельность по силам и интересам». Пацановская говорит, что сотрудничество с этим НКО было очень плодотворным.
Для успешной работы нужны средства
К большому сожалению и обоснованной тревоге моих собеседников, дальнейшая реализация успешного возвращения к нормальной трудовой жизни людей с проблемами глубокой депрессии в Нарве в ближайшем будущем находится под угрозой ликвидации. Государственная поставка, которую проводила Касса по безработице в предыдущие годы на оказание данной услуги, сейчас заканчивается. В конце 2023 года истекает срок поддержки ЕС и финансирование такого вида помощи для возвращения людей на рынок труда в Эстонии прекращается.
Елена Ульяненок и Владимир Наумов говорят, что сейчас усиленно работают над проектами, которые хотят предложить в различные меры для продолжения так успешно начатой важной для государства работы. Определенную надежду дают новые возможности «Справедливого перехода».
Вся надежда на понимание
7 ноября текущего года комиссия по социальным делам Рийгикогу на своем заседании приняла решение о поддержке поправки к закону, позволяющей продолжить государственное финансирование услуги «Защищенная работа». Председатель комиссии Ынне Пиллак сообщила, что услуга защищенной работы, запущенная в 2016 году на европейские средства и финансируемая в рамках поддерживаемого государством проекта, доказала свою полезность.
Такой посыл парламентариев, конечно, внушает некоторый оптимизм. Однако, как часто бывает, процесс принятия законов и особенно фактическое их воплощение в жизнь на практике занимает не один месяц.
В то же время государству важно как можно быстрее вернуть на рынок труда как можно больше трудоспособных людей, полезных для нашей страны. Поэтому совершенно необходимо, чтобы парламентарии как можно быстрее приняли поправки комиссии по социальным делам о продолжении госфинансирования услуги «Защищенная работа»; это представляется жизненно важным делом.