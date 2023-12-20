Объясняет специалист: почему успешная компания должна иметь репутацию лучшего эксперта

Сегодня уже создаются пособия, которые помогают отличать реальных профи от самозванцев, у которых лишь имеется хороший контент-маркетинг. Так, выступления на авторитетных площадках и профессиональные объединения указывают на надежность. И, скорее всего, в скором будущем к бизнес-компаниям будут предъявлять еще более жесткие требования. Чем раньше вы начнете заботиться о доверии к вам, тем больше у вашего бизнеса шансов на сотрудничество с серьезными игроками рынка, для которых репутация подрядчиков - это все.

Будьте лидерами мнений

Лидеры формируют общественное мнение, а не просто реагируют на него. Активная позиция создает репутацию эксперта и авторитетного источника информации.

Создавайте связь с клиентами через экспертные публикации на своих площадках и через гостевые статьи. Для этого нужно хорошо знать, чем живут ваши клиенты, что их беспокоит, и частично удовлетоврять их потребности через качественную информацию.

Кроме того, наличие критической массы информации в интернете обеспечивает компании возможность более спокойно управлять кризисами. Выступления, контент на собственных площадках, позитивные отзывы от лица клиентов, экспертные статьи в СМИ создают устойчивую репутацию бизнеса и формируют доверие.

Если (или, вернее, когда) случится кризис, негативная информация не так сильно будет сокрушать вас, если до этого вас знали как надежного честного игрока. Активная коммуникация всегда более выигрышна - она создает ценность и для вас, и для площадок, на которых вы публикуетесь, и для вашей аудитории.

Создание экспертной позиции - это вовсе не манипуляции фактами. Здесь нет места преувеличениям и лжи. Напротив, это активное участие в отраслевых обсуждениях, ценная информация из уст представителей, выступления на живых мероприятиях, публикации, которые одобрят редакции, честные отзывы клиентов. Все это нельзя купить, можно только собрать по кирпичикам. Если вы хотите стать лидером в своей нише - игра стоит свеч.