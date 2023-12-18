На прошлой неделе Rus.Postimees писал об отказе Мэрии Таллинна организовывать новогодний салют. Вместо этого в канун Нового года на площади Вабадузе пройдет световое шоу. Мы выяснили, довольны ли жители Таллинна этим решением, а также что они думают о запусках некоторыми жителями фейерверков по московскому времени.
ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Для многих украинцев фейерверки – это стресс»: как жители Таллинна относятся к отказу мэрии от новогоднего салюта?
Анетте
- Мэрия Таллинна решила, что в этом году не будет запускать фейерверки за свой счет. Что вы думаете об этом?
- Я думаю, что это довольно хорошая идея, потому что животные убегают из-за этих фейерверков. Так будет лучше.
- А световое шоу - хорошая альтернатива?
- Да, это однозначно лучше. Чем больше световой эффект, тем дальше его видно.
- Запуск фейерверков в 23:00 - правильно или нет?
- Скорее нет, потому что в это время еще не наступил Новый год.
- Это нужно ограничивать?
- Это, наверное, особо не ограничить, но может как-нибудь попробовать.
Лиана
- Световое шоу заменит вам новогодний фейерверк?
- Я даже не знаю. Для животных это довольно хорошо. В то же время, если раньше запускали фейерверки, то можно было бы запускать и дальше.
- То есть фейерверки создают для вас новогоднее настроение?
- Определенно.
- Вас не смущает, когда некоторые граждане запускают фейерверки в 23:00, а не на Новый год?
- Нет, не смущает. Но могли бы запускать в полночь.
Май
- Что думаете про решение Таллинна?
- Это очень правильное решение.
- Для вас не важно, чтобы на Новый год были фейерверки?
- Нет. Все животные, птицы и все, кому это мешает. Не нужно этого.
- А световое шоу?
- Световое шоу мне нравится.
- Ходите смотреть?
- В прошлом году я смотрела в Усадебном парке Хаапсалу на День независимости. Это было супер. Световое шоу - это классно.
- Некоторые люди запускают фейерверки в 23:00 - по московскому времени. Как вы к этому относитесь?
- О да. Я живу в Ыйсмяэ и вижу за окном, как там в одиннадцать часов люди начинают запускать фейерверки. Я скажу, что каждый народ отмечает в свое время. Почему мы возмущаемся? Китайский Новый год вообще в другое время. Надо быть более уступчивыми в этом вопросе. Не надо обязательно по нашему времени, если на другой стороне планеты начинается в другое время. Нужно относиться к этому дружелюбно.
Рафаель
- Для вас фейерверк - обязательный атрибут Нового года?
- Нет, главное - атмосфера в городе.
- А как относитесь к световому шоу?
- В прошлом году вроде то же самое было и я лояльно к этому отношусь.
- Запуск фейерверков в 23:00 нужно как-нибудь ограничивать?
- Я думаю, что это дело каждого. Я не думаю, что стоит ограничивать, потому что люди по-разному реагируют на эти праздники. Это Новый год, у людей праздничная атмосфера. Смысл запрещать, наверное, непонятен.
Виктория
- Что вы думаете про отмену городского салюта?
- Я думаю это нормально, потому что много украинцев приехало и для них фейерверки - это стресс.
- В таком случае световое шоу лучше наверное?
- Световое шоу лучше. Это будет красиво. Праздник какой-то устроят людям.
Ксения
- Что думаете о решении городских властей?
- Я думаю это хорошая идея. Во-первых, это экономия денег. Во вторых, я много читала про это. Кошки и собаки пугаются. Я думаю, что тем самым мы поможем им лучше себя чувствовать и найдем альтернативу фейерверкам.
- Альтернативой уже заявлено световое шоу.
- Почему бы и нет. Тоже что-то, на что можно посмотреть. Что-то интересное.
- Нужно ли ограничивать запуск фейерверков в 23:00?
- Один день в году не так страшно, если мы разрешим себе сделать какие-то вещи по-другому. В то же время, кому-то это может не понравиться и это тоже окей. Если я дома, то мне это не мешает, ведь фейерверк не длится слишком долго. Один день можно и потерпеть, но если мне бы это нравилось, то я была бы счастлива.
Комментарий автора
В прошлом году конгресс украинцев Эстонии призывал жителей страны уменьшить использование пиротехнических средств во время рождественских и новогодних праздников или вообще отказаться от фейерверков. «Среди нас сейчас живут люди, которые убежали со своими детьми с Украины от ужасов войны и нашли убежище в нашей стране. Они начали адаптироваться, возвращаться к нормальной жизни и уже обрели чувство защищенности и уверенности», - заявил тогда Конгресс.
В то же время защитники животных и экологи уже много лет выступают с призывами ограничить салюты на Новый год.
«Фейерверки каждый год становятся мучением для животных. В праздничный период десятки домашних любимцев от страха убегают и теряются, в испуге они могут спровоцировать несчастный случай и пострадать. К сожалению, люди продолжают запускать петарды, а значит источник проблемы никуда не исчезает», - заявила мэрия Таллинна в прошлом году.
Что касается ограничения запускать салют по московскому времени, то прецедент уже создан. В новогоднюю ночь в Огрском крае Латвии планируют разрешить салюты только в полночь, предусматривает проект постановления самоуправления.
В пояснении к проекту постановления сказано, что по наблюдениям самоуправления в новогоднюю ночь использование пиротехнических изделий начинается уже в 23 часа, что свидетельствует о взглядах и желании отдельных групп общества выразить поддержку и принадлежность к российскому режиму, что не совпадает с ценностями большинства жителей Латвии.
За нарушение закона об обороте пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу грозит штраф от 35 до 350 евро, а юридическому - от 35 до 1400 евро.