ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Для многих украинцев фейерверки – это стресс»: как жители Таллинна относятся к отказу мэрии от новогоднего салюта?

- Некоторые люди запускают фейерверки в 23:00 - по московскому времени. Как вы к этому относитесь?

- О да. Я живу в Ыйсмяэ и вижу за окном, как там в одиннадцать часов люди начинают запускать фейерверки. Я скажу, что каждый народ отмечает в свое время. Почему мы возмущаемся? Китайский Новый год вообще в другое время. Надо быть более уступчивыми в этом вопросе. Не надо обязательно по нашему времени, если на другой стороне планеты начинается в другое время. Нужно относиться к этому дружелюбно.

Рафаель

Рафаель. Фото: Konstantin Sednev

- Для вас фейерверк - обязательный атрибут Нового года?

- Нет, главное - атмосфера в городе.

- А как относитесь к световому шоу?

- В прошлом году вроде то же самое было и я лояльно к этому отношусь.

- Запуск фейерверков в 23:00 нужно как-нибудь ограничивать?

- Я думаю, что это дело каждого. Я не думаю, что стоит ограничивать, потому что люди по-разному реагируют на эти праздники. Это Новый год, у людей праздничная атмосфера. Смысл запрещать, наверное, непонятен.

Виктория

Виктория. Фото: Konstantin Sednev

- Что вы думаете про отмену городского салюта?

- Я думаю это нормально, потому что много украинцев приехало и для них фейерверки - это стресс.

- В таком случае световое шоу лучше наверное?

- Световое шоу лучше. Это будет красиво. Праздник какой-то устроят людям.

Ксения

Ксения. Фото: Konstantin Sednev

- Что думаете о решении городских властей?