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ОПРОС НЕДЕЛИ ⟩ «Для многих украинцев фейерверки – это стресс»: как жители Таллинна относятся к отказу мэрии от новогоднего салюта?

Александер-Марк Каппи Константин Седнев
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На прошлой неделе Rus.Postimees писал об отказе Мэрии Таллинна организовывать новогодний салют. Вместо этого в канун Нового года на площади Вабадузе пройдет световое шоу. Мы выяснили, довольны ли жители Таллинна этим решением, а также что они думают о запусках некоторыми жителями фейерверков по московскому времени.

Анетте

Анетте
Анетте Фото: Konstantin Sednev

- Мэрия Таллинна решила, что в этом году не будет запускать фейерверки за свой счет. Что вы думаете об этом?

- Я думаю, что это довольно хорошая идея, потому что животные убегают из-за этих фейерверков. Так будет лучше.

- А световое шоу - хорошая альтернатива?

- Да, это однозначно лучше. Чем больше световой эффект, тем дальше его видно.

- Запуск фейерверков в 23:00 - правильно или нет?

- Скорее нет, потому что в это время еще не наступил Новый год.

- Это нужно ограничивать?

- Это, наверное, особо не ограничить, но может как-нибудь попробовать.

Лиана

Лиана.
Лиана. Фото: Konstantin Sednev

- Световое шоу заменит вам новогодний фейерверк?

- Я даже не знаю. Для животных это довольно хорошо. В то же время, если раньше запускали фейерверки, то можно было бы запускать и дальше.

- То есть фейерверки создают для вас новогоднее настроение?

- Определенно.

- Вас не смущает, когда некоторые граждане запускают фейерверки в 23:00, а не на Новый год?

- Нет, не смущает. Но могли бы запускать в полночь.

Май

Май.
Май. Фото: Konstantin Sednev

- Что думаете про решение Таллинна?

- Это очень правильное решение.

- Для вас не важно, чтобы на Новый год были фейерверки?

- Нет. Все животные, птицы и все, кому это мешает. Не нужно этого.

- А световое шоу?

- Световое шоу мне нравится.

- Ходите смотреть?

- В прошлом году я смотрела в Усадебном парке Хаапсалу на День независимости. Это было супер. Световое шоу - это классно.

- Некоторые люди запускают фейерверки в 23:00 - по московскому времени. Как вы к этому относитесь?

- О да. Я живу в Ыйсмяэ и вижу за окном, как там в одиннадцать часов люди начинают запускать фейерверки. Я скажу, что каждый народ отмечает в свое время. Почему мы возмущаемся? Китайский Новый год вообще в другое время. Надо быть более уступчивыми в этом вопросе. Не надо обязательно по нашему времени, если на другой стороне планеты начинается в другое время. Нужно относиться к этому дружелюбно.

Рафаель

Рафаель.
Рафаель. Фото: Konstantin Sednev

- Для вас фейерверк - обязательный атрибут Нового года?

- Нет, главное - атмосфера в городе. 

- А как относитесь к световому шоу?

- В прошлом году вроде то же самое было и я лояльно к этому отношусь. 

- Запуск фейерверков в 23:00 нужно как-нибудь ограничивать?

- Я думаю, что это дело каждого. Я не думаю, что стоит ограничивать, потому что люди по-разному реагируют на эти праздники. Это Новый год, у людей праздничная атмосфера. Смысл запрещать, наверное, непонятен.

Виктория

Виктория.
Виктория. Фото: Konstantin Sednev

- Что вы думаете про отмену городского салюта?

- Я думаю это нормально, потому что много украинцев приехало и для них фейерверки - это стресс. 

- В таком случае световое шоу лучше наверное? 

- Световое шоу лучше. Это будет красиво. Праздник какой-то устроят людям.

Ксения

Ксения.
Ксения. Фото: Konstantin Sednev

- Что думаете о решении городских властей?

- Я думаю это хорошая идея. Во-первых, это экономия денег. Во вторых, я много читала про это. Кошки и собаки пугаются. Я думаю, что тем самым мы поможем им лучше себя чувствовать и найдем альтернативу фейерверкам.

- Альтернативой уже заявлено световое шоу.

- Почему бы и нет. Тоже что-то, на что можно посмотреть. Что-то интересное.

- Нужно ли ограничивать запуск фейерверков в 23:00?

- Один день в году не так страшно, если мы разрешим себе сделать какие-то вещи по-другому. В то же время, кому-то это может не понравиться и это тоже окей. Если я дома, то мне это не мешает, ведь фейерверк не длится слишком долго. Один день можно и потерпеть, но если мне бы это нравилось, то я была бы счастлива.

Комментарий автора

В прошлом году конгресс украинцев Эстонии призывал жителей страны уменьшить использование пиротехнических средств во время рождественских и новогодних праздников или вообще отказаться от фейерверков. «Среди нас сейчас живут люди, которые убежали со своими детьми с Украины от ужасов войны и нашли убежище в нашей стране. Они начали адаптироваться, возвращаться к нормальной жизни и уже обрели чувство защищенности и уверенности», - заявил тогда Конгресс.

В то же время защитники животных и экологи уже много лет выступают с призывами ограничить салюты на Новый год. 

«Фейерверки каждый год становятся мучением для животных. В праздничный период десятки домашних любимцев от страха убегают и теряются, в испуге они могут спровоцировать несчастный случай и пострадать. К сожалению, люди продолжают запускать петарды, а значит источник проблемы никуда не исчезает», - заявила мэрия Таллинна в прошлом году.

Что касается ограничения запускать салют по московскому времени, то прецедент уже создан. В новогоднюю ночь в Огрском крае Латвии планируют разрешить салюты только в полночь, предусматривает проект постановления самоуправления. 

В пояснении к проекту постановления сказано, что по наблюдениям самоуправления в новогоднюю ночь использование пиротехнических изделий начинается уже в 23 часа, что свидетельствует о взглядах и желании отдельных групп общества выразить поддержку и принадлежность к российскому режиму, что не совпадает с ценностями большинства жителей Латвии.

За нарушение закона об обороте пиротехнических изделий предусмотрена административная ответственность. Физическому лицу грозит штраф от 35 до 350 евро, а юридическому - от 35 до 1400 евро.

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