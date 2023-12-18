Западные фирмы потеряли 103 млрд долларов при уходе из РФ

Политики и активисты предсказывали, что сворачивание западными компаниями бизнеса в России поможет оказать давление на российскую экономику и подорвать способность Кремля вести войну, напоминают журналисты.

«Но у президента Владимира В. Путина были иные планы. Путин превратил уход крупных западных компаний в выгоду для лояльной российской элиты и самого государства. Он заставил компании, желающие продать свои активы, делать это по бросовым ценам. Он ограничил продажи покупателями, назначенными Москвой. Иногда он полностью захватывал компании», - говорится в публикации.

По данным NYT, Путин «диктует компаниям условия ухода». Кроме того, против них используются "постоянно растущие налоги", благодаря которым в российский бюджет в 2022 году поступило не менее 1,25 млрд долларов (1,14 млрд евро).

В качестве примера журналисты приводят историю нидерландской пивоваренной компании Heineken. Со ссылкой на источники, близкие к переговорам, NYT пишет, что власти РФ отказались согласовывать сделку с покупателем активов, которого нашла себе Heineken, и передали их парфюмерной компании «Арнест».

Влияние друзей Путина на сделки по продаже бизнеса в РФ