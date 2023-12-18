Вот это да! Чемпионке Эстонии по фигурному катанию лишь 13 лет!

Гойдина одержала победу в конкуренции с 12-ю фигуристками, при этом золотую медаль она завоевала, опередив таких именитых спортсменок как Натали Лангербауэр (157,26) и Кристину Лисовскую (156,46) – они обе едут на чемпионат Европы.

«Конечно, это для меня неожиданно, я никак не ожидала своей победы. Я приняла решение, что выступлю на чемпионате Эстонии лишь в среду и никак не думала, что из меня получится чемпионка Эстонии. Очень приятно, что в вольной программе у меня получилось почти все», - рассказала ERR свои впечатления фигуристка, которая в августе сломала ногу и только в ноябре сумела вновь вернуться к прыжковым тренировкам.