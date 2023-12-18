Колонка Postimees ⟩ Европа должна увеличить оборонные расходы

На прошедшей на минувшей неделе встрече лидеров ЕС обсуждался также бюджет. Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил сократить предназначенный для зеленого перехода фонд STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) на 8,5 млрд евро. Поскольку объем STEP был запланирован на десять млрд евро, предложение Мишеля оставило бы фонду лишь объедки.

Фонд должен быть частью ответа ЕС на планы правительства США инвестировать в технологии зеленого поворота, такие как ветряные электростанции, водородные электростанции, улавливание и хранение углерода.

Безусловно, если объем фонда сократится на целых 85 процентов, на эти цели останется меньше денег. В какой-то степени заменой будет повышение гибкости правил Фонда сплочения ЕС. Для европейских компаний в секторе зеленой энергетики это, конечно, серьезный удар. В то же время предложение Мишеля содержит вполне разумный план, что делать с этими деньгами.

Предложение Мишеля связано с тем, что, хотя Франция, Италия и Испания публично поддержали создание фонда в десять млрд евро, более северные государства-члены хотел бы сократить свои платежи в ЕС. Они также хотели бы, чтобы эти деньги больше направлялись на решение проблем миграции и оборонные расходы.

В четверг лидеры ЕС не достигли соглашения по предложению Мишеля, и оно будет обсуждаться в январе.