Колонка Postimees ⟩ Европа должна увеличить оборонные расходы

На встрече лидеров ЕС не удалось договориться о планах направить средства зеленого перехода на оборонные расходы. Однако очевидно, что европейские страны должны увеличить оборонные расходы.
На прошедшей на минувшей неделе встрече лидеров ЕС обсуждался также бюджет. Председатель Европейского совета Шарль Мишель предложил сократить предназначенный для зеленого перехода фонд STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) на 8,5 млрд евро. Поскольку объем STEP был запланирован на десять млрд евро, предложение Мишеля оставило бы фонду лишь объедки.
Фонд должен быть частью ответа ЕС на планы правительства США инвестировать в технологии зеленого поворота, такие как ветряные электростанции, водородные электростанции, улавливание и хранение углерода.
Безусловно, если объем фонда сократится на целых 85 процентов, на эти цели останется меньше денег. В какой-то степени заменой будет повышение гибкости правил Фонда сплочения ЕС. Для европейских компаний в секторе зеленой энергетики это, конечно, серьезный удар. В то же время предложение Мишеля содержит вполне разумный план, что делать с этими деньгами.
Предложение Мишеля связано с тем, что, хотя Франция, Италия и Испания публично поддержали создание фонда в десять млрд евро, более северные государства-члены хотел бы сократить свои платежи в ЕС. Они также хотели бы, чтобы эти деньги больше направлялись на решение проблем миграции и оборонные расходы.
В четверг лидеры ЕС не достигли соглашения по предложению Мишеля, и оно будет обсуждаться в январе.
В любом случае ясно то, что Европе необходимо увеличить свои оборонные расходы. Слишком долго европейские страны надеялись, что в случае беды на помощь придут США. Однако на протяжении веков в определенные периоды в Соединенных Штатах наблюдалась тенденция больше сосредотачиваться на себе. И нельзя исключать возможности, что такое время придет снова, например, уже после следующих президентских выборов. Кроме того, у США есть проблемы в других частях мира, и Европа не может рассчитывать на то, что решение ее проблем станет приоритетом в списке Вашингтона в любой момент времени.
В то же время Европе необходимо поддержать Украину. Если у американцев есть внутриполитические противоречия в вопросе поддержки Украины, то европейцы тем более должны нести это бремя.
Внутри ЕС проблема в поддержке Украины выражена в лице Виктора Орбана. Если ЕС не сможет прийти к консенсусу из-за противодействия Венгрии, но ее при этом не лишат права голоса, европейским странам, вероятно, придется больше использовать двусторонние (билатеральных) соглашения для поддержки Украины. Однако это предполагает, что в оборонном бюджете каждого еще есть деньги, которыми можно поделиться.
Перемещение 8,5 млрд евро на нужды обороны – это не очень большая сумма и не панацея, но она определенно не будет потрачена впустую.