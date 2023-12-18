11-летний хокекист погиб от удара шайбой

Несмотря на то, что ребенка немедленно доставили на скорой в больницу, его жизнь спасти не удалось: в пятницу мальчик умер.

Удар был настолько сильным, что для спасения жизни не хватило спецзащиты шеи, с которой спортсмен вышел на лед.

Команда НХЛ «Монреаль Канадиенс» также выразила соболезнования мальчику в социальных сетях: «Вся организация «Монреаль Канадиенс» была опустошена, когда услышала о смерти юного хоккеиста. Мы глубоко соболезнуем его семье и друзьям в это трудное время».