Разбираемся ⟩ Какую страховку оформить, отправляясь в путешествие на автомобиле?

Отправляясь в поездку на автомобиле, полезно задуматься о страховании путешествия, даже если вы едете в соседнюю страну и всего на несколько дней. Несмотря на то, что страхование Каско, например, в некоторых случаях покрывает отмену поездки или серьезный вред, причиненный здоровью, страховым случаем это будет считаться только если это произошло из-за ДТП. Это значит, что если вы получите травму при других обстоятельствах, заболеете или будете вынуждены отменить поездку по причинам, не связанным с автомобилем, то в таком случае расходы покроет только страхование путешествия. Часто путешественники полагают, что страхование путешествия не требуется, если у них есть Европейская карточка медицинского страхования, однако важно помнить о том, что она возмещает расходы на лечение только в рамках бесплатной медицинской помощи, доступной жителям конкретной страны, а в разных странах ее объем очень различается. Например, она может не включать в себя плату за визит к врачу или за койко-день в больнице, лекарства, операции и транспорт, и в таком случае эти расходы лягут на вас. Поэтому страхование путешествий может пригодиться и в случае, если вы просто едете в соседнюю страну.