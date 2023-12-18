Разбираемся ⟩ Какую страховку оформить, отправляясь в путешествие на автомобиле?

Поездки на автомобиле – популярный способ путешествий, который требует тщательной подготовки. Планируя автотрип, обязательно стоит подумать о наличии страховых полисов и взять с собой все необходимые документы. На что следует обратить внимание, чтобы избежать неприятных сюрпризов, разъясняет руководитель отдела страховых продуктов LHV Kindlustus Альвер Кивируют.
1. Проверьте, есть ли у вашего автомобиля действующий договор дорожного страхования
Дорожное страхование является обязательным страхованием ответственности для всех транспортных средств, участвующих в дорожном движении – это требование действует и в других европейских странах. Если у автомобиля уже есть договор дорожного страхования, заключенный в Эстонии, то страховка работает и в других странах Европейского экономического пространства и в регионах, указанных в международном полисе дорожного страхования, т.н. зеленой карте – например, в Албании, Северной Македонии, Марокко, Турции, Украине и Великобритании. Стоит помнить о том, что выданные в Эстонии зеленые карты не действуют в России и Беларуси. Перед началом поездки стоит обязательно освежить в памяти условия дорожного страхования и убедиться, что ваш полис действует во всех странах, которые вы планируете посетить или пересечь.
2. Задумайтесь над тем, чтобы оформить Каско
Каско – это добровольное страхование автотранспорта, в рамках которого компенсируется ущерб, причиненный вашему автомобилю, вне зависимости от того, кто был виновником аварии. Страхование Каско стоит оформить на случай, если вы хотите уберечь себя от неожиданных расходов – оно пригодится и во время автопутешествия, и поможет избежать крупных трат в случае, если с автомобилем что-то случится. Страхование Каско можно оформить и на короткий срок, но всегда надежнее выбрать, например, годовой период – если вы купите полис Каско на короткий промежуток времени непосредственно перед поездкой, то существует риск, что в случае, если поездка неожиданно затянется, вы окажетесь в ситуации, когда срок действия полиса уже истек.
3. Проверьте условия уже имеющихся страховых полисов
Планируя путешествие на автомобиле, стоит убедиться в том, что ваш пакет страхования Каско включает в себя услугу автопомощи. Она может быть необходима в случае, если ваш автомобиль внезапно остановится на обочине, и вы не сможете ехать дальше. Автопомощь доступна круглосуточно, и за границей поможет доставить ваш автомобиль в ближайший гараж или ремонтную мастерскую. Что касается пассажиров автомобиля, то в пределах Эстонии, Латвии и Литвы при необходимости их доставят либо в пункт назначения, либо домой. Если у вас уже есть страхование Каско, то стоит убедиться, распространяется ли оно и на страны, которые предстоит посетить во время поездки. Как правило, страховое покрытие действует в странах Европы.
В автомобильное путешествие люди берут с собой больше багажа, чем при обычных поездках, поэтому перед тем, как отправиться в путь, стоит узнать, на какое дополнительное оборудование распространяется ваша страховка. К дополнительному оборудованию обычно относят, например, автобоксы на крышу и крепления для велосипедов. Также стоит обратить внимание на сумму, на которую оно застраховано – если сумма слишком мала относительно стоимости имущества, которое вы перевозите, то есть смысл обратиться к страховщику с просьбой внести изменения в договор и увеличить сумму страхования дополнительного оборудования на время поездки.
4. Страхование поездки нужно и в случае, если вы путешествуете на автомобиле
Отправляясь в поездку на автомобиле, полезно задуматься о страховании путешествия, даже если вы едете в соседнюю страну и всего на несколько дней. Несмотря на то, что страхование Каско, например, в некоторых случаях покрывает отмену поездки или серьезный вред, причиненный здоровью, страховым случаем это будет считаться только если это произошло из-за ДТП. Это значит, что если вы получите травму при других обстоятельствах, заболеете или будете вынуждены отменить поездку по причинам, не связанным с автомобилем, то в таком случае расходы покроет только страхование путешествия. Часто путешественники полагают, что страхование путешествия не требуется, если у них есть Европейская карточка медицинского страхования, однако важно помнить о том, что она возмещает расходы на лечение только в рамках бесплатной медицинской помощи, доступной жителям конкретной страны, а в разных странах ее объем очень различается. Например, она может не включать в себя плату за визит к врачу или за койко-день в больнице, лекарства, операции и транспорт, и в таком случае эти расходы лягут на вас. Поэтому страхование путешествий может пригодиться и в случае, если вы просто едете в соседнюю страну.
5. Не забудьте взять с собой необходимые документы
Перед началом поездки стоит убедиться, что страховые полисы по-прежнему действительны, и что вы взяли с собой все необходимые документы. В путешествии за границей необходимо иметь при себе полис дорожного страхования и зеленую карту, которая подтверждает наличие дорожной страховки и за рубежом. Кроме того, перед поездкой стоит удостовериться, что у вас с собой есть самокопирующийся международный бланк для оформления дорожно-транспортного происшествия. Непосредственно перед отъездом стоит перечитать условия страхования, сохранить контактные данные страховщика и записать к контакты, к кому обратиться в случае, если в путешествии возникнет непредвиденная ситуация.