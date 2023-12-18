Пн, 18.12.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Удар по аэродрому в Морозовске осложняет для России ведение боевых действий в Донецкой области

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
Copy
Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • В Донецкой области российские ПВО сбили вчера один из своих штурмовиков Су-25
  • В селе в Белгородской области в результате операции спецназа была уничтожена база российской армии
  • Штурмовики, стоящие на пораженном аэродроме в Морозовске, используются Россией в Донецке

Вчера российская армия попыталась привлечь к атаке более крупные бронетанковые подразделения. Потери были соответствующими: по данным Украины, было уничтожено более 40 танков и 60 БМП, пишет эксперт безопасности Райнер Сакс о военных событиях в Украине.

Американская атомная подводная лодка прибыла в южнокорейский порт Пусан. Это конкретный ответ на заявление Северной Кореи о том, что она проведет в декабре испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Этому предшествовало предупреждение от США в адрес Северной Кореи о том, что если последняя намерена применить ядерное оружие, это повлечет за собой уничтожение северокорейского режима.

США также создают совместный потенциал реагирования с Южной Кореей на северокорейскую ядерную угрозу. Вчера Северная Корея запустила баллистическую ракету, упавшую в Японское море. Она считается не межконтинентальной ракетой, а ракетой малой дальности. Таким образом, Северная Корея продемонстрировала, что готова продолжать эскалацию.

Существует также возможность эскалации ситуации в районе Тайваня. Китайские воздушные станции метеонаблюдения движутся в воздушном пространстве острова в Тайваньском проливе. Хотя официально это неуправляемые гражданские воздушные шары, следует вспомнить случаи появления подобных аэростатов в воздушном пространстве США некоторое время назад. С одной стороны, очевидно, что Китай в то время проверял реакцию США, то есть искал способы прорвать американскую противовоздушную оборону. Можно не сомневаться, что воздушные шары оснащены не только оборудованием для наблюдения за погодой, но и другим датчиками. Передвижение таких аппаратов не было случайным и сейчас, и цель этого - оказать сильное давление на Тайвань. То, что происходит вокруг Тайваня и Северной Кореи, помогает отвлечь США и ограничить их ресурсы, пока в Конгрессе идут дебаты по пакету помощи Украине.

Пострадал еще один российский аэродром

Хотя вчера утром Минобороны России заявило, что сбило более тридцати украинских беспилотников, атаковавших Россию, теперь известно, что часть этих беспилотников поразила военный аэродром в Морозовске, что под Ростовом. На аэродроме размещены штурмовики, которые используются для ударов по украинским позициям в районе Донецка.

Позже из украинских источников стала распространяться информация о том, что это была спецоперация украинской военной разведки (намек на то, что дроны взлетали с территории России) и что помимо ростовского аэродрома, объекты российской армии также были атакованы и в Липецке, а также в Волгоградской области. Россия, конечно, не публикует результаты атаки в Морозовске, но она, похоже, повлияла на активность российских сил вокруг Донецка.

Губернатор Белгородской области России вчера сообщил, что на территории приграничного с Украиной района произошла длительная перестрелка. Позже украинская военная разведка сообщила, что в результате атаки спецназа была уничтожена база российской армии в одном из сел в Белгородской области. Позже сообщалось, что атаку осуществили российские добровольческие отряды, воюющие в составе украинских сил.

Спецназ постоянно пытается проникнуть через границу даже в районах, где не ведется серьезная боевая активность. Несколько дней назад российская армия распространила новость о том, что в Сумской области они захватили шестерых украинских пограничников. Не исключено, что более крупная украинская атака в Белгородской области стала ответом на предыдущий инцидент. Вовлечение в игру российских добровольцев сигнализирует о том, что Украина хочет привлечь внимание российского военного и политического руководства к нападению.

Вчера российская армия атаковала Укриану пятью иранскими беспилотниками, все из которых были уничтожены средствами ПВО.

На фоне агрессивных атак и больших потерь в предыдущие дни количество атак российской армии вчера несколько уменьшилось.

В районе Бахмута активность российской армии снизилась, а наступательных событий по сравнению с предыдущими днями произошло значительно меньше. Необходимость накопления новых резервов для продолжения наступления очевидна.

На линии фронта в районе Авдеевки изменений нет. Количество атак российских частей на Марьинку существенно сократилось. В Донецкой области российские ПВО также сбили вчера один из своих штурмовиков Су-25.

На восточном берегу Днепра изменений нет. Российская армия не может перегруппироваться для крупного наступления на украинские позиции, а украинские плацдармы остаются нетронутыми.

Российская армия также попыталась вчера привлечь к атаке более крупные бронетанковые соединения, и потери естественным образом возросли. По данным Украины, уничтожено более 40 танков и 60 боевых машин пехоты. Возможно, в этой статистике частично отражены и результаты атак предыдущих дней. В Мариуполе, например, два дня назад были поражены крупные районы сосредоточения боеприпасов и бронетехники, и о результатах этих ракетных обстрелов пока не сообщается. Российская армия, конечно, не понесла только за один день именно в боях таких больших потерь.

Угрозы Путина в адрес Финляндии

Во вчерашнем интервью Владимир Путин счел необходимым отдельно поговорить о Финляндии. Если кратко подвести итог, то, по его мнению, отношения между Россией и Финляндией были очень хорошими, но из-за вступления Финляндии в НАТО Россия теперь должна отреагировать, и для этого будет создан отдельный Ленинградский военный округ. Путин добавил, что у него нет планов вести войну со странами НАТО.

На повестке дня создание отдельного военного округа на направлении Финляндии стояло и раньше, с тех пор, как в Финляндии начались внутриполитические процессы по вступлению в НАТО. Теоретически отдельный военный округ мог бы означать развитие военного потенциала, специально нацеленного на Финляндию. Россия начала создавать дополнительные воинские части на финском направлении много лет назад, наряду с другими аналогичными разработками в западном направлении. Также был создан отдельный военный округ в Арктике.

Однако в нынешнем виде выступление Путина представляет собой скорее информационную операцию, поскольку у России сейчас нет сил для каких-либо новых военных разработок вдоль финской границы. Послания российского президента также частично выражают его личные эмоции. Однако агрессивной риторикой россияне пытаются восполнить значительный дефицит своих сил на западном направлении, сохранить ощущение опасности в странах-членах НАТО и тем самым охладить их волю к поддержке Украины.

Ситуация в Палестине

В последние дни израильская армия опубликовала многочисленные видеоматериалы с обнаруженными туннелями ХАМАС. Похоже, что поиск и ликвидация туннелей - процесс достаточно сложный и требует от израильской армии некоторого времени. На данный момент ситуация выглядит так, что основные операции в северной части сектора Газа подходят к концу.

Reuters пишет, что для освобождения заложников сформулированы новые условия перемирия. По данным израильской армии, в ходе операции в секторе Газа она захватила более тысячи боевиков. К этому следует добавить заключенных в тюрьму членов палестинских группировок на Западном берегу. Когда израильская операция в северной части сектора Газа подойдет к концу, временное перемирие может стать возможным.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх