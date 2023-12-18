ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Удар по аэродрому в Морозовске осложняет для России ведение боевых действий в Донецкой области

Американская атомная подводная лодка прибыла в южнокорейский порт Пусан. Это конкретный ответ на заявление Северной Кореи о том, что она проведет в декабре испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Этому предшествовало предупреждение от США в адрес Северной Кореи о том, что если последняя намерена применить ядерное оружие, это повлечет за собой уничтожение северокорейского режима.

Существует также возможность эскалации ситуации в районе Тайваня. Китайские воздушные станции метеонаблюдения движутся в воздушном пространстве острова в Тайваньском проливе. Хотя официально это неуправляемые гражданские воздушные шары, следует вспомнить случаи появления подобных аэростатов в воздушном пространстве США некоторое время назад. С одной стороны, очевидно, что Китай в то время проверял реакцию США, то есть искал способы прорвать американскую противовоздушную оборону. Можно не сомневаться, что воздушные шары оснащены не только оборудованием для наблюдения за погодой, но и другим датчиками. Передвижение таких аппаратов не было случайным и сейчас, и цель этого - оказать сильное давление на Тайвань. То, что происходит вокруг Тайваня и Северной Кореи, помогает отвлечь США и ограничить их ресурсы, пока в Конгрессе идут дебаты по пакету помощи Украине.