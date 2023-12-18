ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Удар по аэродрому в Морозовске осложняет для России ведение боевых действий в Донецкой области

Вчера российская армия атаковала Укриану пятью иранскими беспилотниками, все из которых были уничтожены средствами ПВО.
На фоне агрессивных атак и больших потерь в предыдущие дни количество атак российской армии вчера несколько уменьшилось.
В районе Бахмута активность российской армии снизилась, а наступательных событий по сравнению с предыдущими днями произошло значительно меньше. Необходимость накопления новых резервов для продолжения наступления очевидна.
На линии фронта в районе Авдеевки изменений нет. Количество атак российских частей на Марьинку существенно сократилось. В Донецкой области российские ПВО также сбили вчера один из своих штурмовиков Су-25.
На восточном берегу Днепра изменений нет. Российская армия не может перегруппироваться для крупного наступления на украинские позиции, а украинские плацдармы остаются нетронутыми.
Российская армия также попыталась вчера привлечь к атаке более крупные бронетанковые соединения, и потери естественным образом возросли. По данным Украины, уничтожено более 40 танков и 60 боевых машин пехоты. Возможно, в этой статистике частично отражены и результаты атак предыдущих дней. В Мариуполе, например, два дня назад были поражены крупные районы сосредоточения боеприпасов и бронетехники, и о результатах этих ракетных обстрелов пока не сообщается. Российская армия, конечно, не понесла только за один день именно в боях таких больших потерь.
Угрозы Путина в адрес Финляндии
Во вчерашнем интервью Владимир Путин счел необходимым отдельно поговорить о Финляндии. Если кратко подвести итог, то, по его мнению, отношения между Россией и Финляндией были очень хорошими, но из-за вступления Финляндии в НАТО Россия теперь должна отреагировать, и для этого будет создан отдельный Ленинградский военный округ. Путин добавил, что у него нет планов вести войну со странами НАТО.