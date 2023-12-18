Их выдворят из страны: тысяче граждан России придется уехать из Латвии

Розе сообщила, что около 15 500 граждан России запросили постоянный вид на жительство, а почти три тысячи человек - временный вид на жительство.

По словам Розе, около 2200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продолжить свое пребывание в Латвии. Однако это еще не окончательная цифра, так как люди продолжают подавать документы, и УДГМ попросило Государственную пограничную охрану Латвии проверить, не уехали ли уже люди. Информация об этом может появиться в конце этой недели.

«Более тысячи человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается разобраться, подать документы на временный ВНЖ, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, поскольку ни один из пунктов закона к ним не относится», - сказала Розе.