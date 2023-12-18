Высших чиновников ждет рекордный скачок зарплат

Хотя высокопоставленным госслужащим в течение следующих четырех лет придется мириться с ростом зарплаты всего на несколько сот евро в год, в 2028 году их ждет за это компенсация, когда их зарплаты сделают рекордный скачок, увеличившись сразу на одну-две тысячи евро, сообщает Rus.ERR.