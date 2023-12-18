Высших чиновников ждет рекордный скачок зарплат

Хотя высокопоставленным госслужащим в течение следующих четырех лет придется мириться с ростом зарплаты всего на несколько сот евро в год, в 2028 году их ждет за это компенсация, когда их зарплаты сделают рекордный скачок, увеличившись сразу на одну-две тысячи евро, сообщает Rus.ERR.
Постоянно повторяемое политиками правительственной коалиции утверждение о том, что в следующем году среди госслужащих зарплата вырастет только у учителей, не вполне соответствует действительности. Прибавку к зарплате получат депутаты Рийгикогу, министры, канцлеры министерств, судьи и многие другие высокопоставленные функционеры.
Их зарплаты привязаны к зарплатам высших госслужащих, которые ежегодно индексируются по формуле, учитывающей рост средней зарплаты в Эстонии и инфляцию.
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, в правительстве даже обсуждался вариант полного замораживания зарплат высокопоставленных государственных служащих на следующие четыре года, но от этой идеи быстро отказались.
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