Черные годы «черных беретов»: что мы знаем о потерях 155-й бригады морской пехоты России

27 ноября в расположении 155-й бригады морской пехоты в Приморском крае России проводили праздничное построение. Отмечали день морской пехоты. Но, судя по опубликованным видео, улыбок на лицах выстроившихся военных не было.

Сразу после дежурных речей начальства у мемориала воинской части заложили камень, на месте которого появится аллея в честь солдат и офицеров бригады, погибших в ходе войны в Украине. И стоявшие на плацу морпехи лучше других знают, насколько длинным является список имен их погибших сослуживцев.

Би-би-си совместно с «Медиазоной» (издание признано властями России «иноагентом») и командой волонтеров удалось установить имена 234 военнослужащих 155-й бригады морской пехоты, погибших в ходе вторжения в Украину. Это в четыре раза больше, чем потери этого подразделения за десять лет войны в Чечне.

Среди погибших – 18 офицеров, в том числе начальник бронетанковой службы подполковник Сергей Москвичев, четыре майора и пять капитанов.

Погибшие и раненые

Установленная нами цифра потерь в Украине включает только тех военнослужащих, о смерти которых сообщалось в публикациях чиновников Приморского края, СМИ, соцсетях, и чье место службы мы смогли подтвердить.

Реальное число погибших «черных беретов» 155-й бригады может быть в два раза выше – то есть около 470 человек.