Первый «зеленый кредит» банка SEB получит завод по производству приправ в Сауэ

Kомпания Kapitel Logistics занимается развитием нового производственного комплекса международного пищевого концерна Solina, расположенного в Лаагри, что в Сауэской волости. Здание энергетического класса А площадью в 15 000 квадратных метров с солнечной электростанцией стало первым новым проектом в Эстонии, получившим «зеленый кредит» банка SEB.
Общий объем инвестиций в новый производственный комплекс ведущего европейского производителя пищевых приправ Solina, который строится в технопарке Gate Tallinn в Сауэской волости, достигнет 27 миллионов евро. Каждый день в трудовую деятельность предприятия будут вовлечены 110 человек.