Первый «зеленый кредит» банка SEB получит завод по производству приправ в Сауэ

Общий объем инвестиций в новый производственный комплекс ведущего европейского производителя пищевых приправ Solina, который строится в технопарке Gate Tallinn в Сауэской волости, достигнет 27 миллионов евро. Каждый день в трудовую деятельность предприятия будут вовлечены 110 человек.

Kapitel Logistics занимается проектом развития, а Eventus Ehitus строит здание в соответствии с требованиями к уровню Very Good зеленого сертификата BREEAM New Construction. Здание энергетического класса А площадью 15 000 квадратных метров имеет на крыше большую солнечную электростанцию, основное отопление здания осуществляется с помощью тепловых насосов, что значительно снижает выбросы углекислого газа. Kapitel сдаст компании Solina в аренду сроком на двадцать лет здание, строительство которого будет завершено летом 2024 года.