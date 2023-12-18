Повредивший позвоночник руководитель лыжной сборной Эстонии боялся, что парализован

Рехемаа, который рано утром в субботу упал во время тестирования лыж в Норвегии, повредил один из позвонков. Сейчас он восстанавливается после операции, которая, по мнению врачей, прошла успешно. Бывший спортсмен рассказал Финской национальной телерадиокомпании, что чувствует себя значительно лучше, чем несколько дней назад.

«В субботу ситуация была очень плохой, сегодня существенно лучше. Я сумел немного пройтись по больнице, - сказал Рехемаа. – Получил много слов поддержки и очень за это признателен. Особенно с учетом того, что произошло на самом деле».

Он вспомнил произошедшее, когда после падения боялся самого страшного: паралича.

«Помню каждую секунду, хотя не хотел бы. Хотел немедленно проверить, могу ли двигать ногами – и смог. Ситуация была ужасная, но мне все же очень повезло», - сказал Рехемаа, который при этом ни в коем случае не захотел критиковать организаторов норвежского этапа Кубка мира.