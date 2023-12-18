Канцлер юстиции: закон обязывает городские и волостные власти обеспечить ребенку место в детском саду

«В законе ясно сказано, что волостная или городская управа должны предоставлять место в детском саду всем детям в возрасте от полутора до семи лет, родители которых об этом ходатайствуют. Тем самым самоуправления не могут своим постановлением ограничивать право на место в детском саду», - отметила канцлер юстиции.

Недавно Госсуд признал неконституционным установленное волостной управой Раэ условие, по которому семьи могут получить место в детском саду только в случае наличия в детском саду свободных мест. Суд обосновал свое решение тем, что из-за этого условия дети, которые имеют на это право по закону, могут остаться без места.

Канцлер юстиции считает, что самоуправления должны пересмотреть свои установки и признать недействительными положения, увязывающие право на место в детском саду с условием наличия мест в детском саду, или иным образом ограничивают право на место в детском саду.

Канцлер юстиции также попросила самоуправления рассмотреть возможность отмены таких положений, которые могут создать впечатление, что место в детском саду может быть не предоставлено или предоставлено с задержкой, несмотря на положения закона.

Однако по мнению канцлера юстиции, одного лишь изменения регулирования недостаточно для того, чтобы все дети получили место в детском саду.

«Для этого также необходимо спрогнозировать потребность в детских садах и создать больше детских садов. Большое количество городов и волостей могут гарантировать места в детских садах всем детям, которые в этом нуждаются», - заявила канцлер юстиции, указав, что есть самоуправления, которые, открывая в последние годы новые детские сады или группы или ища другие решения, приложили усилия, чтобы обеспечить доступность мест в детских садах всем семьям с детьми.