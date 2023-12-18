Фото ⟩ Эстонские бизнесмены с плакатами вышли на улицы США

Основатель и один из владельцев Clevon Арно Кютт и гендиректор компании Сандер Себастьян Агур отправились в США искать деньги для дальнейшего развития своего беспилотного автомобиля. Помимо прочего, они просили деньги, стоя на улице с плакатами.
На плакате Агура говорилось, что Clevon нужно 500 000 долларов, чтобы увидеть Рождество. Что случится, если деньги не удастся достать, неизвестно. На плакате, который держал Кютт, было написано, что они «делают это не потому, что это легко, а потому, что это сложно». Между ними был припаркован беспилотный автомобиль Clevon.