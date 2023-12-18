Фото ⟩ Эстонские бизнесмены с плакатами вышли на улицы США

На плакате Агура говорилось, что Clevon нужно 500 000 долларов, чтобы увидеть Рождество. Что случится, если деньги не удастся достать, неизвестно. На плакате, который держал Кютт, было написано, что они «делают это не потому, что это легко, а потому, что это сложно». Между ними был припаркован беспилотный автомобиль Clevon.