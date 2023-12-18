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Фото ⟩ Эстонские бизнесмены с плакатами вышли на улицы США

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Арно Кютт и генеральный директор Clevon Себастьян Агур отправились в Америку в поисках денег.
Арно Кютт и генеральный директор Clevon Себастьян Агур отправились в Америку в поисках денег. Фото: Clevon

Основатель и один из владельцев Clevon Арно Кютт и гендиректор компании Сандер Себастьян Агур отправились в США искать деньги для дальнейшего развития своего беспилотного автомобиля. Помимо прочего, они просили деньги, стоя на улице с плакатами.

На плакате Агура говорилось, что Clevon нужно 500 000 долларов, чтобы увидеть Рождество. Что случится, если деньги не удастся достать, неизвестно. На плакате, который держал Кютт, было написано, что они «делают это не потому, что это легко, а потому, что это сложно». Между ними был припаркован беспилотный автомобиль Clevon.

Журналистка Sakala не смогла узнать, как прошел сбор средств в США, поскольку Арно Кютт отказался от каких-либо комментариев, заявив, что ему нечего добавить к тому, что и так уже известно. Кютт также не разъяснил, почему он с плакатом вместе с генеральным директором в США стояли на улице и просили денег.

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