Департамент окружающей среды оштрафовал компанию Olerex на восемь миллионов евро за неоднократное несоблюдение требования о доле биотоплива.
Махинации с биотопливом: Olerex оштрафовали на восемь миллионов евро
Департамент окружающей среды наложил на Olerex штраф в размере 8 миллионов евро за неоднократное невыполнение требования по доле биотоплива.
В рамках начатого дела о проступке Департамент окружающей среды установил, что для потребления использовалось ископаемое топливо вместо топлива, полученного из возобновляемых источников.
«Все продавцы топлива должны обеспечить устойчивое производство 7,5 процентов жидкого топлива, предназначенного для потребления, и сокращение количества парниковых газов, выбрасываемых в воздух. Чтобы удовлетворить эти требования, у продавца топлива есть несколько вариантов, например, он может внедрить биогаз, используемый на транспорте, задействовать солнечную или ветровую энергию или предложить потребителям биодизель второго поколения, или HVO, в качестве альтернативы дизельному топливу, полученному из ископаемого масла», - пояснил Олав Аварсалу, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды.
HVO, или парафиновое дизельное топливо, - это жидкое топливо, изготовленное из возобновляемых источников, растительных масел или отходов, которое обладает такими же или даже более благоприятными для двигателя свойствами, чем ископаемое дизельное топливо, и сокращает выбросы углерода до 90%.
«В ходе производства о проступке подтвердилось подозрение, что компания Olerex выполнила менее 2 процентов обязательств по доле экологически чистого топлива в 2022 году и более 10 миллионов литров ископаемого дизельного топлива было использовано вместо дизельного топлива, изготовленного из возобновляемых источников. источников», - сказал Аварсалу.
Департамент окружающей среды и раньше наказал AS Olerex за невыполнение требований по биотопливу в прошлом: в 2021 году, по состоянию на конец года, продавец топлива едва выполнил обязательство по пропорции биотоплива. За первое нарушение Департамент окружающей среды тогда наложил штраф в размере 12 000 евро. Однако в 2022 году более 80 процентов необходимого биотоплива остались непоставленными.
«Внедрение возобновляемых источников энергии является важным шагом в замедлении изменения климата, поэтому данное нарушение нельзя назвать мелким. Мы также должны сделать так, чтобы нарушение не окупилось с экономической точки зрения. Также принимая во внимание, что это неоднократное нарушение. Департамент окружающей среды наложил на Olerex самый крупный штраф в истории Департамента окружающей среды: восемь миллионов евро», - сообщил заместитель генерального директора Департамента окружающей среды Олав Аварсалу.
«Мы видим, что последовательный и тщательный контроль также принес хорошие результаты: в перспективе 2023 года Olerex выполняет свой долг по биотопливу. На многих заправочных станциях потребители смогут выбрать высококачественное HVO, произведенное из растительного сырья или отходов, вместо ископаемого дизельного топлива, демонстрируя тем самым свою приверженность делу охраны окружающей среды», - добавил Аварсалу.
Также ведется уголовное расследование по подозрению в том, что AS Olerex предоставила налоговым и таможенным органам заведомо ложную информацию о ввозимом в страну топливе.
Уголовное расследование ведется Центральной криминальной полицией и Департаментом окружающей среды под руководством Лыунаской окружной прокуратуры. Досудебное производство находится на завершающей стадии, и в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру.
Olerex оспорит решение Департамента окружающей среды о штрафе в суде
Olerex оспорит принятое в понедельник решение Департамента окружающей среды, согласно которому ведомство оштрафовало продавца топлива на восемь миллионов евро за явное игнорирование требования относительно доли биотоплива.
«Olerex всегда основывала свою деятельность на действующем законодательстве, в том числе и в рассматриваемом случае», — подтвердила генеральный директор Olerex Пирет Миллер. – Сегодняшнее решение в корне ошибочно, поскольку компания Olerex не получала и не стремилась к финансовой выгоде за счет природы, а также не намеревалась нарушать закон».
Он подчеркнул, что Olerex, как компания, которая ценит устойчивое управление, придает огромное значение внедрению возобновляемых источников энергии и борьбе с изменением климата.
В конце 2022 года компания Olerex приобрела топливо с сертификатами, зарегистрированными в базе данных Международной системы сертификации устойчивого развития (ISCC) для выполнения требований по биотопливу, продаваемое международной мегакорпорацией Trafigura.
Однако следственный орган занял позицию, что сделка была незаконной. В то же время Департамент окружающей среды в своем решении заявил, что рассматриваемый бизнес-ход не нанес вреда людям, имуществу или окружающей среде.
ПО заявлению главы предприятия, Olerex не получила финансовой выгоды от сделки, но понесла значительные дополнительные расходы на приобретение топлива и сертификатов. Olerex действовала с целью выполнения установленного обязательства, и в результате ее действий Olerex не получила никаких преимуществ, говорится в пресс-сообщении предприятия.
С учетом юридических и процедурных вопросов Olerex обжалует решение Департамент окружающей среды и ожидает от суда большей юридической ясности.