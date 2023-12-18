Махинации с биотопливом: Olerex оштрафовали на восемь миллионов евро

Департамент окружающей среды наложил на Olerex штраф в размере 8 миллионов евро за неоднократное невыполнение требования по доле биотоплива.

В рамках начатого дела о проступке Департамент окружающей среды установил, что для потребления использовалось ископаемое топливо вместо топлива, полученного из возобновляемых источников.

«Все продавцы топлива должны обеспечить устойчивое производство 7,5 процентов жидкого топлива, предназначенного для потребления, и сокращение количества парниковых газов, выбрасываемых в воздух. Чтобы удовлетворить эти требования, у продавца топлива есть несколько вариантов, например, он может внедрить биогаз, используемый на транспорте, задействовать солнечную или ветровую энергию или предложить потребителям биодизель второго поколения, или HVO, в качестве альтернативы дизельному топливу, полученному из ископаемого масла», - пояснил Олав Аварсалу, заместитель генерального директора Департамента окружающей среды.

HVO, или парафиновое дизельное топливо, - это жидкое топливо, изготовленное из возобновляемых источников, растительных масел или отходов, которое обладает такими же или даже более благоприятными для двигателя свойствами, чем ископаемое дизельное топливо, и сокращает выбросы углерода до 90%.

«В ходе производства о проступке подтвердилось подозрение, что компания Olerex выполнила менее 2 процентов обязательств по доле экологически чистого топлива в 2022 году и более 10 миллионов литров ископаемого дизельного топлива было использовано вместо дизельного топлива, изготовленного из возобновляемых источников. источников», - сказал Аварсалу.