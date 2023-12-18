Все дорожает ⟩ Потребительские цены в ноябре продолжили рост

Однако если сравнивать с октябрем нынешнего года, гармонизированный индекс потребительских цен (THHI) остался практически на том же уровне, увеличившись всего на 0,02%, сообщает Департамент статистики.

В годовом сравнении больше всего в годовом сравнении (на 9,3%) выросли цены на медицинские услуги.

Цены на питание вне дома и на услуги гостиниц выросли на 8,5%, на образование и детские учреждения - на 7,8%, на досуг - на 7,6%.

Стоимость одежды и обуви увеличилась за год на 6%, продуктов питания и безалкогольных напитков - на 5,6%.

Товары для дома подорожали в годовом сравнении на 4,8%, потребительские цены на алкоголь и табачные изделия выросли почти на 4,5%, на жилье - на 3,4%.

Меньше всего в прошлом месяце выросли цены в сегменте связи - на 1,8%, в то время как цены на транспорт снизились почти на 4,5%.

Цены на целый ряд товаров и услуг, относящихся к другим категориям, выросли на 6,1%.

Гармонизированный индекс потребительских цен (THHI) составляется на основе всех совершенных на территории Эстонии покупок, а индекс потребительских цен — на основе всех покупок, совершенных жителями Эстонии.