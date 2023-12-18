Петиция за отставку Каи Каллас собрала почти 30 000 подписей

Инициированный Центристской партией сбор подписей был вызван растущим недовольством в обществе решениями правительства во главе с Партией реформ и одновременно происходящим в экономике.

«Эстонские семьи беднеют, предприятия разоряются, безработица растет», - отметила Центристская партия, не считающая правильным, что в то время, когда нужно помогать людям, премьер-министр сосредотачивается на повышении налогов.

Рийгикогу обязан обсудить коллективное обращение, под которым собраны подписи минимум тысячи граждан Эстонии.

Во вторник в 9.45 председатель Центристской партии Михаил Кылварт, генеральный секретарь Аннели Отть и члены фракции партии в Рийгикогу передадут спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару 30 000 подписей, собранных под петицией с требованием об отставке Каи Каллас.