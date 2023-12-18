Туристическая выставка Tourest 2024 станет крупнейшей за всю историю

По словам организатора выставки, генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик, несмотря на сложную экономическую ситуацию, жажда жителей Эстонии к путешествиям никуда не исчезла и в этом году наблюдается рост объема поездок. «Интерес к наступающей выставке Tourest настолько велик, что на этот раз она разместится на самой большой площади за свою долгую историю, заняв весь выставочный центр», – добавила Халлик.

Руководитель туристического агентства Karol Маргус Парве, который уже 30 лет занимается организацией поездок на выставки, удивлен масштабом Tourest: «Очень солидная выставочная площадь и очень хороший показатель для нашей страны. В соседних странах только Стокгольмская строительная выставка площадью около 70 000 квадратных метров способна занять собой большой выставочный центр полностью. Но и шведов насчитывается десять миллионов».

«Если остальные выставки в мире больше ориентированы на B2B или деловые встречи, а предложений для обычных посетителей меньше, то Tourest – значимое событие именно для конечного потребителя, то есть путешественника», – добавил Парве.

Традиционно на выставке будут работать тематические холлы, такие как Puhka Eestis («Отдыхай в Эстонии»), посвященный внутреннему туризму, международный главный холл Global Village («Глобальная деревня») и холл Elamused ja maitsed («Впечатления и вкусы»), предлагающий вкусовые впечатления. Впервые на ярмарке откроется новаторская торговая зона Pööningubasaar («Чердачный базар»).

«Мы пока не раскрываем всех секретов, но могу с уверенностью сказать, что такого разнообразного и интересного контента и лучших специальных предложений туристической сферы, которые доступны только на ярмарке, не будет больше нигде ни в Эстонии, ни в Прибалтике, ни в других странах, ни в Интернете», – добавила Халлик. «Образно говоря, посетитель ярмарки сможет за три дня совершить кругосветное путешествие, открыть для себя разные направления, развлечения, вкусы и ощутить захватывающую суматоху ярмарки. Мы определенно ожидаем рекорда аудитории!»

Туристическая выставка Tourest, которая продлится с 8 по 10 февраля 2024 года, представит посетителям как уже знакомые, так и с совершенно новые возможности путешествий и впечатления как со всего мира, так и из Эстонии; поможет найти ответы на вопросы, связанные с путешествиями, а также предложит множество идей и вдохновение для путешествий. Продажа билетов на Tourest 2024 открылась в понедельник, 18 декабря, на сайте Tourest.ee. Стоимость билета – 3,5 евро, все любители путешествий в возрасте до 15 лет (включительно) смогут посетить Tourest бесплатно.