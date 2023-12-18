БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Сигне Рийсало: когда обсуждался Закон о сожительстве, у меня с собой в Рийгикогу были надувной матрас, спальный мешок и пижама

Прошедший год для министра социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) был достаточно напряженным, но в то же время и успешным: в результате состоявшейся в Рийгикогу борьбы однополые пары получили право со следующего года вступать в брак, а также побороться пришлось и в связи с новой реформой системы социального попечения. Следующая большая битва, по словам Рийсало, будет за пенсии.
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Журналист Лоора-Элизабет Ломп побеседовала с Сигне Рийсало о том, чего удалось добиться в этом году, а также о дальнейших планах министра.
- Скоро наступит новый год, и с 1 января однополые пары получат право заключать браки. По этому случаю вы, вероятно, получали благодарственные письма или даже приглашения на свадьбу?