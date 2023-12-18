БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Сигне Рийсало: когда обсуждался Закон о сожительстве, у меня с собой в Рийгикогу были надувной матрас, спальный мешок и пижама

По мнению Сигне Рийсало, в социальной сфере следует осторожно обращаться с средствами, выделенными Евросоюзом, чтобы они не шли на непосредственное предоставление услуг, поскольку в противном случае позже возникнут проблемы с тем, как продолжать предоставлять услуги в конце периода финансирования, опираясь только на средства государства.

Прошедший год для министра социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) был достаточно напряженным, но в то же время и успешным: в результате состоявшейся в Рийгикогу борьбы однополые пары получили право со следующего года вступать в брак, а также побороться пришлось и в связи с новой реформой системы социального попечения. Следующая большая битва, по словам Рийсало, будет за пенсии.