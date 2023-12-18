Кардиолог рекомендует: пять советов, которые помогут не навредить сердцу в период праздников

Кардиолог Клиникума Тартуского университета и автор новой книги о здоровье «Секреты долгой жизни» Прийт Таммъярв дает пять советов на тему того, как защитить свое сердце во время долгих праздников.
Эстонцы часто склонны не знать меры во многих вещах, а когда наступают праздники, они порой перебарщивают с чем-то так, как будто завтра не наступит. Даю универсальные рекомендации, как уберечь свое сердце от перегрузок в праздники, и напоминаю всем: даже после праздников жизнь продолжается, и хорошо бы не оказаться после застолья в больничной койке.
1. Употребляйте поменьше алкоголя, а лучше провести праздники вообще без него. Конечно, этот совет не поможет тем, кто привык постоянно напиваться в период от Рождества до Нового года, потому что, вероятно, в этом году эти люди отдадутся этому процессу с привычной для них динамикой. Однако другим людям я рекомендую наслаждаться безалкогольными напитками или, в крайнем случае, ограничиваться бокалом-двумя за вечер, ведь даже небольшое количество алкоголя вредно для организма. Если вы употребляете алкоголь несколько дней подряд, это, безусловно, оказывает медвежью услугу вашему здоровью, так как это значительно увеличивает риск возникновения различных проблем с сердцем.
2. Не ешьте слишком много за один раз. Жирное рождественское жаркое уже трудно переваривается, а соленые блюда, так нравящиеся эстонцам, еще больше повышают давление. В случае слишком больших порций еды нагрузка на сердце гораздо больше, и могут проявиться и до сих пор не показывавшие себя проблемы с сердцем - от повышенного давления до нарушений ритма. Когда все это сочетается с алкоголем, результаты могут быть серьезными. Даже если стол полон вкусных блюд, лучше съедать по полтарелки за раз, вставать из-за стола и двигаться, наслаждаться приятным обществом и возвращаться за стол примерно через полтора часа.
3. Подготовка к праздникам - неожиданно большой источник стресса. Люди переживают за приход гостей, жаркое может подгореть, подарки еще не упакованы. Самоотверженная борьба на разгоряченной кухне с гораздо более высоким, чем обычно, нервным напряжением плохо влияет как на частоту сердечных сокращений, так и на артериальное давление. Планируйте свое время, делайте все заранее, и тогда вы сможете по-настоящему насладиться творческой работой по приготовлению пищи. В конце концов, никто не расстроится, если жаркое окажется на столе с десятиминутной задержкой.
4. Спокойная уборка жилища под приятную музыку - это обычно приятное занятие. Человек сосредоточен на чем-то одном, темп не обременительный, работу можно выполнять, не напрягаясь. Однако если эту работу надо сделать в сжатые сроки до прихода гостей, то стресс очень высок. Колебания артериального давления, недомогание и головокружение являются признаками того, что предел выносливости превышен и необходимо нажать на тормоза. Нельзя забывать и о расчистке улицы от снега, что само по себе хорошая физическая нагрузка. К сожалению, этому занятию приходится порой предаваться без должной физической подготовки и без спланированной нагрузки тренировок. Так и возникают опасные для жизни нарушения здоровья и люди попадают в больницу.
5. Доверяйте своему телу. Если вы чувствуете, что в суете вечеринки у вас кружится голова, будь причиной того алкоголь, переедание, стресс или физическая нагрузка, немедленно снизьте обороты. Проветрите помещение, выпейте воды и при необходимости прилягте. Если недомогание не утихло в течение двадцати минут, не стыдно позвонить в «Скорую помощь»!
Конечно, нужно всегда заботиться о своем здоровье. Однако период зимних праздников, как правило, является таким интересным временем, когда даже вполне заботящиеся о своем здоровье люди стремятся проверить возможности своего организма. В этом нет необходимости, все можно делать в меру и прекрасно наслаждаться отдыхом, не ставя свое здоровье под угрозу.