Кардиолог рекомендует: пять советов, которые помогут не навредить сердцу в период праздников

Эстонцы часто склонны не знать меры во многих вещах, а когда наступают праздники, они порой перебарщивают с чем-то так, как будто завтра не наступит. Даю универсальные рекомендации, как уберечь свое сердце от перегрузок в праздники, и напоминаю всем: даже после праздников жизнь продолжается, и хорошо бы не оказаться после застолья в больничной койке.

1. Употребляйте поменьше алкоголя, а лучше провести праздники вообще без него. Конечно, этот совет не поможет тем, кто привык постоянно напиваться в период от Рождества до Нового года, потому что, вероятно, в этом году эти люди отдадутся этому процессу с привычной для них динамикой. Однако другим людям я рекомендую наслаждаться безалкогольными напитками или, в крайнем случае, ограничиваться бокалом-двумя за вечер, ведь даже небольшое количество алкоголя вредно для организма. Если вы употребляете алкоголь несколько дней подряд, это, безусловно, оказывает медвежью услугу вашему здоровью, так как это значительно увеличивает риск возникновения различных проблем с сердцем.