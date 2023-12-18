МНЕНИЕ ⟩ Некоторые правозащитники сами способствуют насилию в отношении женщин

14 декабря Эвелин Калдоя написала в Postimees превосходный комментарий об избирательном отстаивании прав женщин. Точно также и у меня в голове не укладывается, как человек может отмалчиваться или выбирать сторону насильника, когда дело касается изнасилования женщин. Также для меня остается непонятной деятельность так называемых правозащитных организаций, которые напрямую способствуют росту случаев насилия в отношении женщин.

Как предостережение я до сих пор очень хорошо помню пример, когда мужчины, которых Ангела Меркель приветствовала в Германии, организовали массовое нападение с сексуальным домогательством на местных женщин во время празднования Нового года в Кельне

Беженцы из Украины несопоставимы с беженцами из Африки

Всевозможные правозащитные и беженские организации неустанно работают над тем, чтобы как можно больше мигрантов попало в Европу и ни один не был отправлен обратно. Даже если они попали сюда нелегально.

В отличие от украинских военных беженцев, которые в основном представляют собой хорошо образованных женщин и их детей, беженцами из Африки и исламского мира зачастую являются молодые люди с более низким уровнем образования. Украина принадлежит к европейскому культурно-ценностному пространству. Например, в странах Северной Африки с исламским большинством не может быть и речи о европейских культурных нормах. Лучше всего это иллюстрируется бесчеловечным обращением с женщинами, которое, к сожалению, является неотъемлемой частью многих местных культур.