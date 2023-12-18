МНЕНИЕ ⟩ Некоторые правозащитники сами способствуют насилию в отношении женщин

Собственный пример Эстонии
К сожалению, точно такие же случаи дошли и до нас в Эстонии, во многом благодаря деятельности нашего местного Эстонского центра по правам человека. В 2013 году Мухаммад Ибрагим Усман, ныне печально известный преступник и насильник, нелегально въехал в Эстонию. Усмана поместили в следственный изолятор, а затем его интересы стал представлять Эстонский центр по правам человека, подав жалобу на государство в суд (Õhtuleht, 7.10.2016).
История каким-то образом закончилась так, что Усмана не выслали из страны – вместо этого он получил вид на жительство. После нескольких случаев насилия Эстонскому центру по правам человека пришлось снова защищать его (Delfi, 21.02.2016). В неоднократных эпизодах он выражал крайнее презрение к Эстонии и эстонцам, называя ее страной расистов. Он даже своих жертв считает расистами (Eesti Päevaleht, 29.10.2023). Усман рассматривает женщин просто как сексуальные объекты, которые сами хотят вступить с ним в половую связь (Eesti Ekspress, 15.06.2012).
Как могут так называемые правозащитники не понимать, что мужчины из обществ, в которых не существует каких-либо женских прав, не начинают внезапно считать женщин равными себе людьми, когда приезжают в Эстонию? Как при этом защищается право эстонских женщин на безопасность? По этому поводу Эстонский правозащитный центр молчит, как рыба – ни одного комментария не поступило.
Я публично пыталась разузнать у них это.
Перепалка с Эстонским центром по правам человека