Журналист Postimees: как государство отправило фотографии моего двухлетнего сына случайному человеку

Моя жена отправила письмо с фотографиями нашего ребенка в начале июня, а в конце октября ей неожиданно позвонила моя двоюродная тетя, которая хотела поблагодарить ее за письмо. К тому времени мы уже успели забыть про это письмо.

Когда я сообщил в Omniva о случившемся, у представителя компании даже не промелькнуло мысли, что, возможно, стоит извиниться за выполненную с таким огромным опозданием работу почтового голубя. На свой запрос я получил ответ, что нужна фотография конверта. Я попросил своих пожилых родственников как-то сделать этот снимок и тут выяснилось, что на приклеенной к конверту марке отсутствовал штамп, то есть с этой маркой можно было отправить еще одно письмо. В итоге я получил лишь относительно лаконичное объяснение, что все произошло из-за человеческой ошибки, которая, к счастью, случается очень редко.