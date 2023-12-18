Как журналист, работающий в газете, я уже разочаровывался в почтовых услугах нашей страны, поскольку проблемы с доставкой на дом и рост стоимости услуг не побуждают читателей идти к почтовому ящику, прежде чем выпить утренний кофе. Однако почтовая компания вышла на новый уровень с доставкой обычных писем на дом, когда письмо, отправленное моей двоюродной тете, шло из Тарту в Хаапсалу почти за пять месяцев, пишет журналист Tartu Postimees Йенс Раавик.
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Журналист Postimees: как государство отправило фотографии моего двухлетнего сына случайному человеку
Моя жена отправила письмо с фотографиями нашего ребенка в начале июня, а в конце октября ей неожиданно позвонила моя двоюродная тетя, которая хотела поблагодарить ее за письмо. К тому времени мы уже успели забыть про это письмо.