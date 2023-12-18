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Журналист Postimees: как государство отправило фотографии моего двухлетнего сына случайному человеку

Йенс Раавик
, журналист
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На конверте, отправленном в Хаапсалу, стоит штамп Тартуского распределительного центра с датой 8 июня, но письмо пришло только в конце октября.
На конверте, отправленном в Хаапсалу, стоит штамп Тартуского распределительного центра с датой 8 июня, но письмо пришло только в конце октября. Фото: Erakogu

Как журналист, работающий в газете, я уже разочаровывался в почтовых услугах нашей страны, поскольку проблемы с доставкой на дом и рост стоимости услуг не побуждают читателей идти к почтовому ящику, прежде чем выпить утренний кофе. Однако почтовая компания вышла на новый уровень с доставкой обычных писем на дом, когда письмо, отправленное моей двоюродной тете, шло из Тарту в Хаапсалу почти за пять месяцев, пишет журналист Tartu Postimees Йенс Раавик.

Моя жена отправила письмо с фотографиями нашего ребенка в начале июня, а в конце октября ей неожиданно позвонила моя двоюродная тетя, которая хотела поблагодарить ее за письмо. К тому времени мы уже успели забыть про это письмо.

Когда я сообщил в Omniva о случившемся, у представителя компании даже не промелькнуло мысли, что, возможно, стоит извиниться за выполненную с таким огромным опозданием работу почтового голубя. На свой запрос я получил ответ, что нужна фотография конверта. Я попросил своих пожилых родственников как-то сделать этот снимок и тут выяснилось, что на приклеенной к конверту марке отсутствовал штамп, то есть с этой маркой можно было отправить еще одно письмо. В итоге я получил лишь относительно лаконичное объяснение, что все произошло из-за человеческой ошибки, которая, к счастью, случается очень редко.

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