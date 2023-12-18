Фото ⟩ Планируете отправить посылку? Смотрите, как нельзя ее упаковывать

Например, вещи не следует отправлять только в подарочной упаковке или тонком полиэтиленовом пакете. По словам менеджера по продажам и маркетингу DPD Eesti Янека Кивимурда, при упаковке посылки следует учитывать, что она также пройдет сортировочную линию и пройдет через руки нескольких курьеров.

«Внешняя упаковка всегда должна быть достаточно прочной и приличной, чтобы успешно пережить дорогу, и в то же время стоит следить за тем, чтобы внутреннее пространство между предметом и упаковкой было заполнено и предмет не мог свободно перемещаться, - говорит он. - Если товар не упакован должным образом, он может не дойти до места назначения вовремя и в том же хорошем состоянии, в котором он был на момент отправки».

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Не отправляйте товары просто в подарочной коробке

DPD Eesti напоминает, что перед Рождеством посылки не следует отправлять только в подарочной упаковке, поскольку она недостаточно прочна для транспортировки и легко рвется. Аналогично, ленточки на упаковках могут зацепиться за линию сортировки и ее испортить. Посылка должна быть упакована в прочную и подходящую картонную коробку. Например, в картонную коробку от других покупок, заказанных в интернет-магазинах.

Используйте упаковку подходящего размера