Фото ⟩ Планируете отправить посылку? Смотрите, как нельзя ее упаковывать

Наступил пиковый сезон отправки посылок. Чтобы посылка дошла до места назначения в целости и сохранности, ее необходимо надлежащим образом упаковать.
Например, вещи не следует отправлять только в подарочной упаковке или тонком полиэтиленовом пакете. По словам менеджера по продажам и маркетингу DPD Eesti Янека Кивимурда, при упаковке посылки следует учитывать, что она также пройдет сортировочную линию и пройдет через руки нескольких курьеров.
«Внешняя упаковка всегда должна быть достаточно прочной и приличной, чтобы успешно пережить дорогу, и в то же время стоит следить за тем, чтобы внутреннее пространство между предметом и упаковкой было заполнено и предмет не мог свободно перемещаться, - говорит он. - Если товар не упакован должным образом, он может не дойти до места назначения вовремя и в том же хорошем состоянии, в котором он был на момент отправки».
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Не отправляйте товары просто в подарочной коробке
DPD Eesti напоминает, что перед Рождеством посылки не следует отправлять только в подарочной упаковке, поскольку она недостаточно прочна для транспортировки и легко рвется. Аналогично, ленточки на упаковках могут зацепиться за линию сортировки и ее испортить. Посылка должна быть упакована в прочную и подходящую картонную коробку. Например, в картонную коробку от других покупок, заказанных в интернет-магазинах.
Используйте упаковку подходящего размера
Чтобы правильно обработать груз, его размер должен быть не меньше защищенного конверта А5. При помещении небольшого предмета в большую упаковку следует следить за тем, чтобы свободное пространство между предметом и коробкой было заполнено со всех сторон предполагаемым наполнителем, чтобы транспортная упаковка не потеряла свою форму, а предмет не переместить в пакете.
Прежде чем поместить посылку в пакомат, следует убедиться, что размеры посылки соответствуют размерам и сервису купленного шкафчика. Если посылка имеет максимально допустимую ширину и высоту, следует выбрать шкаф большего размера, чтобы получателю посылки было удобнее вынимать посылку из шкафа.
Выбирайте правильный способ упаковки и маркируйте деликатные предметы
Не следует упаковывать предметы только в полиэтиленовую пленку, поскольку она недостаточно прочна, чтобы защитить от повреждений. Даже простого тонкого полиэтиленового пакета недостаточно для упаковки, потому что он рвется. Если пластиковый пакет порвется, товар может испачкаться и повредиться.
Также не следует отправлять в оригинальной упаковке. Адвент-календарь, представленный на фото, необходимо дополнительно упаковать, чтобы он дошел до получателя в первозданном виде.
Не отправляйте неподходящие или опасные предметы
Перед отправкой посылки также стоит проверить, какие товары нельзя отправлять через посылочный автомат и/или курьером. Примерами таких предметов являются опасные отходы, замороженные или скоропортящиеся продукты, фейерверки, ценности, наличные деньги, все виды документов, алкоголь и т.д.