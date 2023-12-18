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ФОТО ⟩ В Валгамаа спасатели и охотники пришли на помощь дикому животному

lemmik.postimees.ee
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Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото.
Техника Спасательного департамента. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix

Утром 16 декабря спасатели получили сообщение, что в Кооркюла (в волости Тырва Валгаского уезда) на дороге находится детеныш косули.

Спасатели обнаружили на дороге животное, находившееся по неизвестной причине в ослабленном состоянии.

Спасение животного.
Спасение животного. Фото: Päästeamet

Животное для начала вытеснили с дороги и попробовали отвести обратно в лес.

Спасение животного.

Päästeamet

Однако животное вскоре вернулось на дорогу. По данным Спасательного департамента, в итоге под свою опеку животное взяли охотники, которые пообещали отвести животное в охотничий домик, покормить и создать условия для его восстановления.

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