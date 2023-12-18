ФОТО ⟩ В Валгамаа спасатели и охотники пришли на помощь дикому животному

Утром 16 декабря спасатели получили сообщение, что в Кооркюла (в волости Тырва Валгаского уезда) на дороге находится детеныш косули.
Спасатели обнаружили на дороге животное, находившееся по неизвестной причине в ослабленном состоянии.
Животное для начала вытеснили с дороги и попробовали отвести обратно в лес.
Спасение животного.
Päästeamet
Однако животное вскоре вернулось на дорогу. По данным Спасательного департамента, в итоге под свою опеку животное взяли охотники, которые пообещали отвести животное в охотничий домик, покормить и создать условия для его восстановления.