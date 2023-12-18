ФОТО ⟩ В Валгамаа спасатели и охотники пришли на помощь дикому животному

Животное для начала вытеснили с дороги и попробовали отвести обратно в лес.

Однако животное вскоре вернулось на дорогу. По данным Спасательного департамента, в итоге под свою опеку животное взяли охотники, которые пообещали отвести животное в охотничий домик, покормить и создать условия для его восстановления.