Коронавирус настиг и Олафа Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц написал в социальных сетях, что его тест на коронавирус оказался положительным.
«Очевидно, что это не тот сюрприз, которому я мог бы порадоваться. Мои текущие тесты на Covid-19 показывают две полоски», - пояснил Шольц, однако добавил, что поскольку симптомов мало и они легкие, он продолжит выполнять свои обязанности.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) объявила вчера утром, что из-за обнаруженного у нее коронавируса встреча премьер-министров Польши и стран Балтии, а также трехсторонняя встреча премьер-министров стран Балтии, которые должны были состояться в Таллинне, оказались отменены.
И Шольц, и Каллас находились на заседании Европейского совета в Брюсселе в конце прошлой рабочей недели.