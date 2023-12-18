Коронавирус настиг и Олафа Шольца

«Очевидно, что это не тот сюрприз, которому я мог бы порадоваться. Мои текущие тесты на Covid-19 показывают две полоски», - пояснил Шольц, однако добавил, что поскольку симптомов мало и они легкие, он продолжит выполнять свои обязанности.