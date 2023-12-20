28 декабря в 12:00 главный редактор издания Postimees на русском языке Сергей Метлев от имени редакции ответил в прямом эфире на вопросы читателей.
Когда закроется ваша прозападная газета? Почему не служили в армии? Зачем вгоняете людей в депрессию? Главред Rus.Postimees ответил на вопросы читателей
Читатели могли задать вопросы в Facebook и на портале Rus.Postimees. В итоге в редакцию в течение двух недель поступали десятки вопросов, которые прозвучали в эфире. Они касаются деятельности редакции, качества журналистской работы, ситуации в Эстонии и мире, и так называемых «русских тем».
Ниже вы найдете выборку из вопросов и ответов. Все остальное смотрите в видео!
− Не стыдно ли вам за активную русофобскую позицию? Вы разделяете наше общество. Чего вы хотите этим добиться?
− Перед вами сидит человек, который окончил в Таллинне школу на русском языке, человек, который перевел на русский язык сборник документов эстонской государственности, а также редакция Rus.Postimees работает на русском языке, и таким образом поддерживает присутствие русского языка как языка дискуссии, обмена мыслями и даже политических процессов в Эстонии. Без полноценных русскоязычных СМИ в Эстонии русский язык - как средство общения - быстро перестал бы занимать серьезную позицию. Говорить, что русскоязычное издание, которое работает для русскоязычного читателя - русофобское, довольно странно, и это неправда. Русофобия - это глубокая неприязнь ко всему, что связано с русской культурой, языком и народом. Этого нет у меня, потому что я сам по национальности русский. Также этого нет у наших коллег, которые работают на читателей, родной язык которых − русский.
− Есть ли темы, которые Postimees намеренно не освещает в пользу того или иного политика или партии?
− Нет, в парламенте Эстонии действует шесть партий, есть еще несколько непарламентских партий. Мы действуем исходя из принципа баланса, если есть какая-то связующая тема, то у основных политических акторов должна быть возможность высказаться в Postimees. Нам поступает очень много статей-мнений от разных политиков, которые мы публикуем. Посмотрите на студии моих коллег Елены Повериной и Павла Соболева, там всегда представлен весь политический спектр. Всем дается слово, дискуссия − живая. Иногда даже происходят столкновения разных политиков в одной студии. Это неправда, что у нас есть преднамеренное желание выделить одну из партий. Даже если читать Rus.Postimees не каждый день и не очень внимательно, то все равно понятно, что у нас существует многообразие мнений.
− Не считаете ли вы, что большое количество крайне негативных, не всегда правдивых и очень субъективных публикаций относительно РФ, имеет обратный эффект - читатели либо не верят вообще такой информации, либо просто прекращают читать ваш портал. За что вы так ненавидите русских? Чем они провинились перед вами?
− Это связано и с предыдущим вопросом про русофобию. Если кому-то из наших читателей не нравится, как мы освещаем события в контексте войны, это не значит, что можно и нужно клеить на нас ярлыки. Что касается освещения событий в России, то Россию очень трудно освещать отсюда. Мы не имеем возможности общаться с официальными представителями из России, даже если бы мы очень хотели. Даже в посольстве России в Эстонии не хотят давать комментарии. Из России поступает огромный поток информации, которая во многом является домыслами и вымыслами. Мы не можем ее использовать. Мы используем те связи, которые у нас есть, общаемся с людьми, которые находятся в России, стараемся делать как можно больше, чтобы наши читатели понимали, что на самом деле происходит в России. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы достичь истины и объективности, хотя это и не всегда возможно.
− Если газету «Столица» можно считать рупором Центристской партии, то Postimees можно считать рупором Партии реформ. Насколько можно считать издание независимым?
− Издание «Столица» является муниципальным изданием, которое финансируется полностью из городских денег. Сотрудники этого издания находятся в городской мэрии. Я считаю, что классическим СМИ такое издание являться не может, потому что определяющий фактор журналистской организации является ее способность генерировать доходы собственноручно. Этим «Столица» и отличается от нас. А что касается Партии реформ, то мне кажется, что ни одно другое издание не публиковало за последний год так много критических материалов в адрес лично Каи Каллас, чей муж оскандалился, и потащил за собой супругу, а также о налоговой политике правительства в общем. У нас такой огромный поток материалов на эти темы, что заподозрить нас в игре на Партию реформ − математически невозможно.
− Как в редакции определяется, какие из публикующихся новостей будут доступны всем, а какие – только подписчикам?
− У нас 80 процентов материалов публикуется бесплатно. Мы смотрим на то, сколько труда и времени было затрачено на историю, сколько за материалом стоит журналистской работы. Журналистский труд требует от человека знания языков, подготовки, крутых социальных навыков и т.д. 20 процентов платных материалов − это продукты, которые мы пишем для того, чтобы заработать деньги. Эти деньги затем перенаправляются в зарплаты сотрудников. Если у вас есть желание иметь в Эстонии качественное СМИ на русском языке, которое будет заниматься и вопросами, которые эстоноязычные СМИ не поднимут, то такие издания нужно поддерживать подпиской. Это не только помогает человеку получать аналитически подкрепленную информацию на русском языке, но и поддерживает демократию, которая существовать не может без свободы информации.
− Зачем Postimees ежедневно пишет одно и то же? Вместо чего-то позитивного и полезного, одни новости о войне и о том, что цены выросли! Зачем вы плодите среди людей депрессию и стресс?
− Частные СМИ ориентируются на то, что люди хотят читать. К сожалению, и это много раз исследовано учеными, что более неприятные, серые, критические и негативные новости читаются больше, потому что они вызывают у человека чувство опасности и того, что на это нужно реагировать. Мы не можем перестроить психику человека и сказать, что конфликты, войны, внутриполитические дрязги не имеют значения, мы не можем ставить только котиков. Да, негатива много, но сейчас такое время. Хороших новостей мало. Журналист следует за временем, а не формирует время. Для более расслабленных, развлекательных новостей, от которых на душе становится тепло, у нас существует портал Limon.
– За кем вы стоите? Вы же не пишите, то что нужно народу, вы пишете, что вам сказали из Рийгикогу. Не надоело ли печатать то, что сказали сверху?
– Рийгикогу – это парламент, который избирается народом, там шесть партий и у всех этих партий столкновения интересов каждый день и они конкурируют между собой. Я не очень понимаю, как парламент как общность избранных депутатов может на нас влиять. Это не вяжется вообще. Что касается того, как влияет политика на журналистику и как пишутся статьи, - это, конечно, сложный процесс взаимоотношений, где политик хочет, чтобы было больше его имени и мыслей в чистом виде, СМИ это фильтрует, ставит туда конкурирующие мнения, докапывается до фактов. Например, составление политического материала – это сложный процесс, где есть враждующие интересы. Главный интерес, который есть у СМИ – наполнение содержанием общественного интереса, докопаться до фактов и сбалансировать эту историю, чтобы человек имел возможность ознакомиться с разными позициями.
– Почему невозможно, чтобы из Рийгикогу присылали какие-то указания?
– Потому что мы немедленно это опубликуем на сайте и это будет позорный столб. Будет очень большой скандал. Могу гарантировать, что так случится с любым письмом в любое издание просто потому, что мы защищаем собственное достоинство и независимость. Политики меняются, а, например, издательскому дому Postimees, если учитывать всю историю, уже 166 лет.
– Когда уже закроют вашу прозападную газету?
– Наша газета прозападная в смысле журналистских стандартов. Прозападные журналистский стандарты – это независимость редакции, стремление к журналистской истине, даже если спотыкаемся, это баланс мнений и подотчетность редакции. Например, в Эстонии есть этический кодекс для журналистов, если мы его нарушаем, то можно пойти в специальную комиссию, которая может признать, что мы поступили неправильно. Таких случаев немного, но они есть. А когда закроют? Я думаю, если кликнуть на крестик у себя на десктопе в компьютере, то она для конкретного читателя и закроется. А мы продолжим существовать еще очень-очень долго.
– Почему вы не служили в армии?
– Это правда. Когда мне пришла повестка, я как любой добропорядочный гражданин пошел в Департамент оборонных ресурсов, сделал все, что от меня требуется, прошел медкомиссию. И департамент сказал, что я не годен к службе по состоянию здоровья. Простите уж, в детали углубляться не буду, это просто юридический факт. Я был готов служить в эстонской армии и ни в коем случае от нее не пытался откосить. В то же время десять лет своей жизни я отдал служению помощником полицейского, защищая жизни, имущество, здоровье жителей Таллинна, а также эстонские законы и правопорядок в этом качестве, тоже в форме. Но в другой – в полицейской. Конечно, можно сказать, что это все не то, но я для себя решил, что мой вклад имел место в контексте безопасности Эстонской Республики.
– Когда и где вы родились, где и какую школу окончили? Какое у вас образование?
– Я окончил Таллиннскую Мустамяэскую реальную гимназию, это русскоязычная школа, затем я продолжил свой образовательный путь в Тартуском университете и в 2018 году получил степень магистра юриспруденции, после этого я во многих местах, естественно, свои знания дополнял в разных тренингах и тому подобное. Я юрист, но в моем CV отмечен долговременный опыт работы в качестве руководителя по связям с общественностью в Эстонском институте исторической памяти, я руководил этой организацией в качестве члена правления, руководил коммуникационными проектами, работая в молодежном объединении, я работал в партийной коммуникации – я был давно членом Свободной партии, а также долгие годы был соавтором Postimees.
– Правда ли, что в детстве вы хотели стать архитектором или президентом?
– Неправда. Долгое время я хотел стать полицейским и реализовал этот интерес через должность помощника полицейского, которая безвозмездная, там никакой зарплаты нет, чисто мое свободное время. Но в четвертом классе в школе я баллотировался в мэры… У нас было такое задание, причем я не знаю, в мэры какого города я баллотировался – Таллинна, Тарту или Нью-Йорка. Я сказал речь и меня класс избрал мэром. И главное мое предвыборное обещание – я всегда буду ездить на работу на трамвае.
– Что вы думаете о молчаливой поддержке Эстонией убийств палестинцев? Почему Postimees не пишет, что Израиль, по мнению ООН, является государством-оккупантом, захватившим большую часть чужой территории?
– С первого дня, когда пришли известия о том, что большие группы террористов из ХАМАС вторглись на территорию Израиля и убивают мирных беззащитных жителей холодным и огнестрельным оружием, мы разу сделали блог, который в онлайн-режиме передавал информацию, стекавшую из разных источников. Мы делали этот блог, если не ошибаюсь, три недели, никто из других русскоязычных эстонских изданий такого не делал, у нас там была вся палитра происходящего. Да и разумеется военные действия, которые уже затрагивали территорию Газа, где Израиль бомбил в том числе жилые кварталы, пытаясь найти террористов и уничтожить их базы.
Да, действительно, этот блог и потом новости, связанные с этой темой, раскрывали всю эту палитру, в том числе позицию дипломатов ООН и разных политиков, которые не всегда соглашаются с позицией израильского руководства, это тоже было отображено в нашей новостной ленте. Анастасия Тидо, которая сидит напротив меня, дважды была в Израиле с журналистской миссией и написала очень серьезные материалы, сделала несколько интервью, приблизилась к зоне боевых действий. Это тоже исключительный момент для русскоязычных СМИ в Эстонии, никто другой не смог послать своих журналистов туда, это акт мужества со стороны Анастасии. И это и есть наша работа. Может быть, и в Газу Анастасия бы отправилась, если бы туда кого-то пускали, она была полностью закрыта. Такова жизнь.
– Я неоднократно писал вам о фирме Maxima с весомыми доказательствами унижения персонала, нарушений и антисанитарной обстановки в магазинах и цехах, но ни разу ни чего подобного опубликовано не было. Эта фирма хорошо проплачивает за публикации только положительных статей?
– Купить журналистскую работу невозможно, можно купить рекламу или контент-маркетинг, этот материал будет специальным образом помечен на сейте и не будет отображаться в основной ленте. А что касается Maxima, то за этот год мы написали десятки статей, которые разоблачают некачественную работу эту торговой сети, например, были статьи про разную гниль, которая попадается среди товара. Очень часто мы получаем жалобы на все действующие в Эстонии торговые сети. О Maxima мы пишем очень часто и, к сожалению, в негативном ключе. Я говорю это не в укор, просто читатели часто жалуются и мы об этом пишем.
Сергей Метлев также ответил на следующие вопросы в прямом эфире:
- Как вы считаете, почему именно вас назначили главным редактором издания Postimees на русском языке?
- Почему с вашей подачи идет такой настрой против русских? Ведь русские − это рабочая сила, которая обеспечивает благосостояние бюрократов в эстонском правительстве и некоторых журналистов-стихоплетов.
- Когда начнут строить в Эстонии убежища для спасения от ракет агрессивного соседа?
- Почему так разнится информация в русской и эстонской версиях? Если информация одна, то и название одно. Если разная - то названия газет должны быть разными.
- Почему вы не наводите порядок в комментариях? Есть три-четыре бешеных комментатора, которые, судя по частоте их комментариев, просто получают за это зарплату.
- Не думали ли вы о единой подписке на эстонскую и русскоязычную версии Postimees? К чему эта сегрегация? Многие ваши читатели многоязычны.
- Когда украинских журналистов обяжете на С1 эстонский сдать?
- Что произошло с печатным изданием Postimees на русском языке? Есть ли у русскоязычной печати будущее в Эстонии?