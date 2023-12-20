Когда закроется ваша прозападная газета? Почему не служили в армии? Зачем вгоняете людей в депрессию? Главред Rus.Postimees ответил на вопросы читателей

− Нет, в парламенте Эстонии действует шесть партий, есть еще несколько непарламентских партий. Мы действуем исходя из принципа баланса, если есть какая-то связующая тема, то у основных политических акторов должна быть возможность высказаться в Postimees. Нам поступает очень много статей-мнений от разных политиков, которые мы публикуем. Посмотрите на студии моих коллег Елены Повериной и Павла Соболева, там всегда представлен весь политический спектр. Всем дается слово, дискуссия − живая. Иногда даже происходят столкновения разных политиков в одной студии. Это неправда, что у нас есть преднамеренное желание выделить одну из партий. Даже если читать Rus.Postimees не каждый день и не очень внимательно, то все равно понятно, что у нас существует многообразие мнений.

− Это связано и с предыдущим вопросом про русофобию. Если кому-то из наших читателей не нравится, как мы освещаем события в контексте войны, это не значит, что можно и нужно клеить на нас ярлыки. Что касается освещения событий в России, то Россию очень трудно освещать отсюда. Мы не имеем возможности общаться с официальными представителями из России, даже если бы мы очень хотели. Даже в посольстве России в Эстонии не хотят давать комментарии. Из России поступает огромный поток информации, которая во многом является домыслами и вымыслами. Мы не можем ее использовать. Мы используем те связи, которые у нас есть, общаемся с людьми, которые находятся в России, стараемся делать как можно больше, чтобы наши читатели понимали, что на самом деле происходит в России. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы достичь истины и объективности, хотя это и не всегда возможно.