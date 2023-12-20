КТО ЗА ВАМИ СТОИТ? ⟩ Главред Rus.Postimees в прямом эфире ответит на острые вопросы читателей. Задайте свой и вы!

В редакцию часто поступают вопросы, связанные с работой издания и его текущими решениями. Почему вы опубликовали это? Кто за вами стоит? Как вы можете просить деньги за прочтение статьи? Почему вы пишете об этом слишком мало? И это лишь малая часть вопросов, которые интересуют многих.

По словам главного редактора Сергея Метлева, редакция считает важным дать откровенные ответы на вопросы, которые тревожат читателей.

«Пусть некоторые из этих вопросов могут показаться неудобными или провокационными, нас это не смущает. Связь между изданием и читателем строится на доверии, а доверие требует открытости. В работе свободного издания есть три важных принципа – служение демократическим ценностям, следование профессиональной этике, стремление к истине», – считает он.

Мы благодарим всех читателей, которые предлагают журналистам Rus.Postimees темы для статей или сообщают о происшествиях и разных случаях из жизни, присылая в том числе фото и видео. «Многие резонансные материалы начинаются с писем читателей», – добавляет главный редактор.

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