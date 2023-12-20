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Прямой эфир ⟩ Главный редактор Rus.Postimees отвечает на самые неудобные вопросы читателей

Сегодня в 12:00-13:00
rus.postimees.ee
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28 декабря в 12:00 главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев от имени редакции ответит в прямом эфире на вопросы читателей. 

По словам Сергея Метлева, редакция Rus.Postimees считает важным дать откровенные ответы на вопросы, которые тревожат читателей.

«Пусть некоторые из этих вопросов могут показаться неудобными или провокационными, нас это не смущает. Связь между изданием и читателем строится на доверии, а доверие требует открытости. В работе свободного издания есть три важных принципа – служение демократическим ценностям, следование профессиональной этике, стремление к истине», – считает он.

Читатели могли задать вопросы в Facebook и на портале Rus.Postimees. В итоге, в редакцию поступили в течение двух недель десятки вопросов, которые прозвучат в эфире. Они касаются деятельности редакции, качества журналистской работы, ситуации в Эстонии и мире, и так называемых «русских тем».

Прямой эфир из редакции Postimees продлится с 12:00 до 13:00. Смотрите! 

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