ВОСХОЖДЕНИЕ ГОДА ⟩ Михаил Кылварт: вверх по лестнице, ведущей вниз

Перед судьбоносным съездом в сентябре, когда члены Центристской партии предпочли Кылварта Танелю Кийку, журналисты напомнили всей стране о «мутном прошлом» и политической сомнительности Михаила Кылварта. Всем снова показали фотографии с мероприятия «Единой России» на озере Селигер, что принесло ему, несомненно, массу неприятных впечатлений. Чтобы прекратить перешептывания за спиной, Кылварт пошел «ва-банк» и заявил на съезде о своих скелетах в шкафу. Этот шаг принес ему победу на выборах и новые трудности.

До определенного момента Михаил Кылварт избегал комментариев в адрес России, предпочитая заниматься таллиннской местной политикой, но в прошлом году война заставила его выйти из этой зоны комфорта. Более того, после избрания руководителем партии Михаил Кылварт сам заявил о необходимости определиться. В избрании Михаила Кылварта изначально была заложена бомба замедленного действия: определение того круга избирателей, которому ЦП должна нравиться, должно было привести к сокращению рядов партии. Так оно и произошло.

Неизвестно, удастся ли ему удержать тонущую партию на плаву, но уже несомненно, что в 2024 году Михаилу Кылварту предстоит нелегкая задача хотя бы законсервировать партию в нынешнем составе и удержаться выше пятипроцентной ватерлинии. Как он с ней справится, мы скоро увидим.

Rus.Postimees публикует с 27 по 29 декабря истории людей, которые формировали дух уходящего 2023 года.