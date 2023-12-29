ЯРКАЯ ФИГУРА ГОДА ⟩ Вован Каштан – художник-провокатор с большим сердцем

Одной майской ночью в Нарве перед зданием бывшего ДК имени Герасимова появилась надпись «Дети». Ее сделал местный художник – акционист Вован Каштан, чтобы напомнить о разбомбленном российскими агрессорами театре в Мариуполе. Пока Каштан писал вредную для нарвского асфальта надпись, он, видимо, попал в поле зрения камер видеонаблюдения, поэтому вскоре был задержан полицией.

В день задержания Каштана многие эксперты права, культуры и искусства высказали возмущение по поводу такой реакции полицейского патруля. Вируский суд признал незаконным задержание Каштана за нанесенную им надпись «Дети» у здания бывшего ДК имени Герасимова.

Но на этом борьба полиции с антивоенным искусством не закончилась. 27 мая патруль опять задержал художника, чтобы «предотвратить перфоманс» политического содержания. В момент задержания Каштан объяснил патрульным, что он делает под мостом: «У меня есть мелки, пять уличных свечей и десять гвоздик. Я хочу написать на асфальте под мостом Дружбы пять городов, где были мирные жертвы в результате российских ударов по Украине. Это Буча, Мариуполь, Кременчуг, это Днепр и это Краматорск, где был удар по вокзалу. Я хочу положить у каждого по две гвоздики и зажечь по одной свече».

За это противоправное намерение Каштана забрали в полицию, там немного подержали и отпустили. Суда не было, полиция считает Каштана анархистом, а художник счел это за комплимент и жаловаться не стал.

Rus.Postimees публикует с 27 по 29 декабря истории людей, которые формировали дух уходящего 2023 года.