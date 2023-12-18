СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Поножовщина в Маарду, пожар на мусороперерабатывающей станции, застрявшая в мусоропроводе ворона

В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» гражданин России и гражданин Грузии были уличены в нарушении визовых правил. Граждане были оштрафованы, им было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны.

В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» был проверен гражданин Украины, выезжавший из Эстонии, и выяснилось, что его водительские права полностью поддельные. Документ был изъят, и мужчине разрешили въезд в Россию.

Пожары

16 декабря в 19:01 спасатели получили информацию, что в деревне Кирувере волости Косе возле водохранилища Паункюла горит стационарный автодом-прицеп. Первые спасатели прибыли на место в 19:17 и ликвидировали пожар к 19:32. Автодом-прицеп полностью сгорел. В пожаре никто не пострадал.

15 декабря в 13:59 спасатели выехали на улицу Вестервалли в Нарве, где тушили пожар в дупле дерева. В 17:55 спасатели снова выехали на улицу Вестервалли, где дерево с широким стволом горело изнутри. Так как существовала опасность обрушения дерева, об этом была уведомлена горуправа.

16 декабря в 21:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Койду города Хаапсалу загорелся небольшой банный домик. Пожар, предположительно возникший из-за перегрева дымохода, был локализован к 22:22, и огонь больше не распространялся. Десять процентов домика размером 3 х 6 метров было уничтожено, а оставшаяся часть повреждена водой и сажей. Спасательная операция завершилась в 23:39.