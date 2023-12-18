Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил о бытовой поножовщине в Маарду, а также о краже колес и шин автомобиля в Нымме. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре на мусороперерабатывающей станции в Пярну и о застрявшей в мусоропроводе в Тарту вороне.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Поножовщина в Маарду, пожар на мусороперерабатывающей станции, застрявшая в мусоропроводе ворона
Насилие
15 декабря поступило сообщение, что 36-летняя женщина ударила 60-летнего мужчину по голове в квартире на Пярнуском шоссе в Кесклинне.
15 декабря поступило сообщение, что в квартире на улице К. Кярбери в Ласнамяэ во время совместного распития спиртных напитков между мужем и женой произошел словесный конфликт, переросший в физический. Женщина была доставлена на машине скорой помощи в больницу для обследования. Мужчина отправился к родственникам со своим несовершеннолетним ребенком.
16 декабря поступило сообщение, что на Пирита-теэ в Кесклинне неизвестный избил 26-летнего мужчину.
16 декабря поступило сообщение, что 23-летний мужчина ударил свою сожительницу по лицу на улице Минги в Кристийне. Мужчина был взят под стражу сотрудниками полиции.
16 декабря поступило сообщение, что мужчина ударил свою сожительницу на бульваре Кольде в Пыхья-Таллинне. 38-летняя женщина была доставлена в больницу на машине скорой помощи.
17 декабря поступило сообщение, что 40-летний мужчина получил ножевое ранение на улице Мюйривахе в Кесклинне.
16 декабря поступило сообщение, что в волости Раазику между партнерами во время совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, в ходе которого оба избили друг друга. При этом присутствовал маленький ребенок.
17 декабря поступило сообщение, что пьяный 39-летний мужчина ударил по голове 34-летнего в квартире в поселке Лоо. Нападавший был задержан сотрудниками полиции.
17 декабря поступило сообщение, что 40-летняя женщина ударила своего мужа ножом в плечо в квартире в Маарду. К счастью, мужчина не пострадал и не нуждался в госпитализации. Полиция попросила женщину временно пожить у подруги, чтобы избежать дальнейших конфликтов.
16 декабря соседи, проживающие в многоквартирном доме на улице Леннуки в Вильянди, сообщили, что из соседней квартиры доносятся голоса, свидетельствующие о бытовой ссоре. Прибывшие на вызов сотрудники полиции установили, что 37-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, применял насилие по отношению к своей жене. Полицейские арестовали мужчину и доставили его в вытрезвитель.
16 декабря в полицию поступило сообщение, что на улице Кооли-пыйк в Нарве 62-летний мужчина ударил свою жену острым предметом. Женщина была доставлена в больницу врачами скорой помощи, а мужчина был задержан полицией.
16 декабря в полицию поступило сообщение, что 37-летний мужчина избил 23-летнюю женщину в ходе ссоры в многоквартирном доме на проспекте Кангеласте в Нарве. Полиция задержала нападавшего.
15 декабря в полицию поступила информация, что в волости Раквере 34-летний мужчина избил свою сожительницу во время совместного употребления спиртных напитков.
16 декабря в полицию поступило сообщение, что 37-летний мужчина в волости Винни, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил двух женщин во время ссоры. Полиция арестовала нападавшего.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
15 декабря поступило сообщение о краже колес и шин автомобиля Audi на бульваре Ряннаку в Нымме. Причиненный ущерб составил примерно 1000 евро.
16 декабря в полицию поступило сообщение о краже личных вещей из незапертого шкафчика в спортивном клубе в Йыхви. Ущерб от кражи составил 450 евро.
14 декабря в полицию поступило сообщение, что в магазин в деревне Албу волости Ярва проникли неизвестные и похитили алкогольные и табачные изделия. Ущерб устанавливается.
15 декабря в полицию поступило сообщение, что в магазин в деревне Койги волости Ярва проникли неизвестные и, разбив витрину, похитили табачные изделия. Ущерб устанавливается.
Мошенничество
15 декабря поступило сообщение, что женщина получила электронное письмо от Omniva, в соответствии с которым она должна была перечислить компании 3.80 евро для получения заказанной ею посылки. Нажав на ссылку в письме, она попала в ловушку интернет-мошенников, в результате чего с ее банковского счета было переведено 6067 евро.
15 декабря было начато расследование по случаю, когда с жителем Пыхья-Таллинна связалась служба поддержки Etsy и попросила его подтвердить свою учетную запись и ввести код, полученный по SMS. Мужчина сделал это, но оказалось, что звонивший имел доступ к его банковскому счету, и с его счета было перечислено 3586 евро.
15 декабря было начато расследование по делу, когда жительнице Пыхья-Таллинна позвонили из банка с предложением заключить договор страхования рисков. Звонивший попросил женщину войти в свой банковский счет и проверить, все ли в порядке. Он также убедил ее скачать программу AnyDesk. В тот же вечер женщина обнаружила, что на ее имя был оформлен быстрый займ на сумму 4000 евро, а также с ее счета было перечислено 6000 евро. Общий ущерб от мошенничества составил 10 000 евро.
15 декабря в полицию обратился житель Выру, получивший звонок от телефонного мошенника, предлагавшего возможность инвестирования. По указанию звонившего потерпевший загрузил на свой компьютер программу AnyDesk и вскоре обнаружил, что с его банковского счета переведено 900 евро на счет неизвестного лица. Потерпевший заблокировал свой банковский счет и заблокировал SIM-карту. Обстоятельства мошенничества выясняются в рамках уголовного дела.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили 33 гражданина Молдовы, девять - России, пять - Украины, три - Израиля, два - Алжира, по одному - Австралии и Турции.
Также за минувшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию трех граждан Украины, двух - Молдовы, одного - Киргизии, одного - России и одного - Узбекистана.
Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки, или в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране. Для иностранцев был составлен запрет на въезд, и они были отправлены обратно в Россию.
16 декабря пограничники обнаружили на Псковском озере передвижение трех человек в зоне пограничного режима. Рыбаки, нарушившие Закон о государственной границе, были задержаны и оштрафованы на 48 евро.
16 декабря пограничники на пункте пропуска Лухамаа проверили гражданина России и обнаружили, что человек пребывал на территории Шенгена без законных оснований в течение 12 дней, из них один день в Эстонии. Гражданину России было выдано предписание о выезде из страны и наложен запрет на въезд сроком на два года. После проведения процедур человек уехал в Россию.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» гражданин России и гражданин Грузии были уличены в нарушении визовых правил. Граждане были оштрафованы, им было выдано предписание покинуть Эстонию и запрещен въезд на территорию Шенгенской зоны.
В выходные на пограничном пункте «Нарва-1» был проверен гражданин Украины, выезжавший из Эстонии, и выяснилось, что его водительские права полностью поддельные. Документ был изъят, и мужчине разрешили въезд в Россию.
Пожары
16 декабря в 19:01 спасатели получили информацию, что в деревне Кирувере волости Косе возле водохранилища Паункюла горит стационарный автодом-прицеп. Первые спасатели прибыли на место в 19:17 и ликвидировали пожар к 19:32. Автодом-прицеп полностью сгорел. В пожаре никто не пострадал.
15 декабря в 13:59 спасатели выехали на улицу Вестервалли в Нарве, где тушили пожар в дупле дерева. В 17:55 спасатели снова выехали на улицу Вестервалли, где дерево с широким стволом горело изнутри. Так как существовала опасность обрушения дерева, об этом была уведомлена горуправа.
16 декабря в 21:49 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Койду города Хаапсалу загорелся небольшой банный домик. Пожар, предположительно возникший из-за перегрева дымохода, был локализован к 22:22, и огонь больше не распространялся. Десять процентов домика размером 3 х 6 метров было уничтожено, а оставшаяся часть повреждена водой и сажей. Спасательная операция завершилась в 23:39.
16 декабря в 12:35 в Центр тревоги поступило сообщение о дыме, идущем из ангара мусороперерабатывающей станции на улице Раба в Пярну. Так как в ангаре хранились опасные отходы, спасатели отреагировали с большими силами. К 12:57 спасателям удалось потушить основное пламя, и они начали вскрывать конструкции, чтобы подобраться к очагам огня, а также открыли крышу для вентиляции. Пожар был локализован в 13:23. Причиной возгорания стали аккумуляторы электросамокатов, которые спасатели вынесли из здания. Спасательная операция завершилась в 14:32.
16 декабря в 14:40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Лооне волости Кохила на частный забор и еловую изгородь упали находящиеся под напряжением электролинии, в результате чего загорелась прилегающая территория. Спасатели не могли приблизиться к месту происшествия в целях безопасности и предупредили владельцев близлежащих участков, что нельзя приближаться к электролинии. Кроме того, загорелись два электрических столба на расстоянии друг от друга и окружающий их участок земли. Пожары потухли сами. Спасатели использовали дрон, чтобы получить обзор ситуации и передать информацию электрикам. Спасательная операция завершилась в 17:01, дальше ситуацией занимались электрики.
17 декабря в 16:53 поступило сообщение, что в поселке Колкья на улице Садама горит большая хозяйственная постройка. На момент прибытия спасателей здание был в огне, и пожар распространился на крышу соседнего двухэтажного кирпичного жилого дома. Хозяйственное строение, где хранились дрова и бытовые вещи, полностью сгорело в результате пожара. В пожаре также сгорела крыша и чердачный этаж жилого дома, первый этаж получил значительные водяные и тепловые повреждения. Работы по тушению были завершены в 3:00. Причина возгорания устанавливается. Утром в 9:20 спасатели вернулись, чтобы потушить повторно загоревшиеся дрова.
17 декабря в 22:30 поступило сообщение, что на автовокзале Тарту из посылочного автомата видно пламя. Когда прибыли спасатели, в одном из открытых отсеков автомата горел текстильный материал, который был потушен.
ДТП
17 декабря в 06:17 Центр тревоги получил сообщение о дорожно-транспортном происшествии в деревне Мяннику волости Саку на шоссе Таллинн-Саку-Лаагри. Сообщивший врезался в фонарный столб, который опасно свисал над дорогой. Спасатели Нымме удалили опасно висящий уличный фонарь, а полиция занималась эвакуацией автомобиля. Скорая помощь доставила двух человек из автомобиля в больницу для оценки их состояния. В 07:36 спасатели покинули место происшествия.
17 декабря в 13:06 спасатели направились в деревню Васкьяла волости Раэ на шоссе Юри-Арукюла, где автомобиль врезался в дерево и из-под капота шел дым. Спасатели Ассаку прибыли на место в 13:14 и сняли клеммы аккумулятора, чтобы предотвратить возгорание. На место также прибыла скорая помощь, и спасатели помогали медикам транспортировать пострадавшего в машину скорой помощи.
17 декабря в 19:18 спасатели выехали на место ДТП с участием двух автомобилей в деревне Мялливере волости Пыльтсамаа, где помогли освободить дорогу и убрать с нее детали. Скорая помощь проверила состояние здоровья водителей на месте.
Прочее
16 декабря в 17:00 спасатели выехали на улицу Пикк в Кесклинне, откуда получили сообщение о падающих глыбах льда. Спасатели закрыли улицу для пешеходов. Муниципальная полиция также была предупреждена, чтобы проинформировать владельцев соответствующих зданий, которые обязаны очищать крыши от льда и снега.
16 декабря в 16:44 поступило сообщение, что на улице Анне в Тарту в мусоропроводе многоквартирного дома застряла ворона. Спасатели с помощью рычага прочистили трубу, и ворона была освобождена.
16 декабря в 21:33 поступило сообщение, что в деревне Лоди волости Вильянди под тяжестью снега обрушился навес, заблокировавший входную дверь жилого дома. В доме жила прикованная к постели женщина, за которой ухаживала дочь. Спасатели освободили вход.
16 декабря в 8:25 поступило сообщение, что в деревне Кооркюла волости Тырва на проезжей части находится косуленок. Спасатели обнаружили на дороге слабое животное. Его привели в чувство и увели с дороги в лес. Однако косуленок вернулся на дорогу и был оставлен на попечение охотникам, которые согласились отвезти животное в охотничий домик для восстановления и обеспечения его пищей.