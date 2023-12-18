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Могут представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии: пограничники не пустили в страну иностранцев

BNS
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Нарвский погранпункт.
Нарвский погранпункт. Фото: Tairo Lutter

Погранохраной на погранпункте в Нарве в минувшие выходные были отправлены обратно в Россию 54 иностранца.

Пограничниками не были пропущены в Эстонию на первом пограничном пункте в Нарве 33 гражданина Молдовы, девять россиян, пять украинцев, трое израильтян, двое алжирцев и по одному гражданину Австралии и Турции, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Погранохрана воспрепятствовала въезду иностранцев в Эстонию в основном по причине отсутствия соответствующих документов для въезда в страну, а также потому, что иностранцы неясно говорили о цели поездки или в ходе беседы было обнаружено, что человек может представлять собой угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии.

Погранохрана запретила этим иностранцам въезд в Эстонию и отправила их обратно в Россию.

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