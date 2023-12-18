Погранохраной на погранпункте в Нарве в минувшие выходные были отправлены обратно в Россию 54 иностранца.
Могут представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии: пограничники не пустили в страну иностранцев
Пограничниками не были пропущены в Эстонию на первом пограничном пункте в Нарве 33 гражданина Молдовы, девять россиян, пять украинцев, трое израильтян, двое алжирцев и по одному гражданину Австралии и Турции, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаской префектуры.
Погранохрана воспрепятствовала въезду иностранцев в Эстонию в основном по причине отсутствия соответствующих документов для въезда в страну, а также потому, что иностранцы неясно говорили о цели поездки или в ходе беседы было обнаружено, что человек может представлять собой угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии.
Погранохрана запретила этим иностранцам въезд в Эстонию и отправила их обратно в Россию.