Могут представлять угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии: пограничники не пустили в страну иностранцев

Пограничниками не были пропущены в Эстонию на первом пограничном пункте в Нарве 33 гражданина Молдовы, девять россиян, пять украинцев, трое израильтян, двое алжирцев и по одному гражданину Австралии и Турции, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Идаской префектуры.

Погранохрана воспрепятствовала въезду иностранцев в Эстонию в основном по причине отсутствия соответствующих документов для въезда в страну, а также потому, что иностранцы неясно говорили о цели поездки или в ходе беседы было обнаружено, что человек может представлять собой угрозу общественному порядку или безопасности Эстонии.