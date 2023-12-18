Страхование от несчастного случая покрывает расходы, которые не возмещает Касса здоровья

«Страхование от несчастного случая также покрывает расходы, которые, например, не возмещает Касса здоровья, а также помогает сохранить доход, если в результате происшествия пострадавший временно теряет трудоспособность», - сказала руководитель группы страхования путешествий и личного страхования PZU Kindlustus Гейли Кальт.

«Падение на плохо обслуживаемый скользкий тротуар способно привести к серьезному ущербу здоровью и имуществу, в результате чего человек может оказаться неспособным работать в течение нескольких месяцев. Денежная компенсация за боль и страдания, а также компенсация в связи с временной утратой трудоспособности, безусловно, являются большим подспорьем, - добавила Кальт. - Здесь, например, можно вспомнить случай, когда по дороге на работу человек поскользнулся, упал и повредил руку - благодаря наличию страховки он получил компенсацию в размере более 2100 евро».

Впрочем, падение на скользкой дороге - не единственное, от чего защищает страхование от несчастных случаев. «Наиболее часто в течение всего года случаются бытовые травмы, и большинство несчастных случаев происходит, когда люди что-то делают у себя дома», - пояснила Кальт. Встречаются, например, травмы, полученные при перевозке или перемещении вещей, падения, а также травмы, полученные во время занятий спортом.

Страхование от несчастных случаев состоит из различных видов защиты, причем наиболее важным и включенным во все пакеты покрытием является возмещение потери трудоспособности.