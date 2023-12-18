Страхование от несчастного случая покрывает расходы, которые не возмещает Касса здоровья

Зимние условия и неидеальное городское обслуживание сделали многие тротуары скользкими, из-за чего легко упасть и получить травму. В случае подобных происшествий на помощь придет страховка.
«Страхование от несчастного случая также покрывает расходы, которые, например, не возмещает Касса здоровья, а также помогает сохранить доход, если в результате происшествия пострадавший временно теряет трудоспособность», - сказала руководитель группы страхования путешествий и личного страхования PZU Kindlustus Гейли Кальт.
«Падение на плохо обслуживаемый скользкий тротуар способно привести к серьезному ущербу здоровью и имуществу, в результате чего человек может оказаться неспособным работать в течение нескольких месяцев. Денежная компенсация за боль и страдания, а также компенсация в связи с временной утратой трудоспособности, безусловно, являются большим подспорьем, - добавила Кальт. - Здесь, например, можно вспомнить случай, когда по дороге на работу человек поскользнулся, упал и повредил руку - благодаря наличию страховки он получил компенсацию в размере более 2100 евро».
Впрочем, падение на скользкой дороге - не единственное, от чего защищает страхование от несчастных случаев. «Наиболее часто в течение всего года случаются бытовые травмы, и большинство несчастных случаев происходит, когда люди что-то делают у себя дома», - пояснила Кальт. Встречаются, например, травмы, полученные при перевозке или перемещении вещей, падения, а также травмы, полученные во время занятий спортом.
Страхование от несчастных случаев состоит из различных видов защиты, причем наиболее важным и включенным во все пакеты покрытием является возмещение потери трудоспособности.
«Это значит, что, если произойдет несчастный случай, в результате которого человек потеряет трудоспособность, компенсация поможет ему и его семье внести необходимые изменения в организацию повседневной жизни», - сказала Кальт. В качестве дополнительной защиты можно выбрать компенсацию за боль и страдания, суточное возмещение, компенсацию на случай смерти или компенсацию медицинских расходов.
«Компенсация за боль и страдания означает, что при получении временной травмы страховая компания выплачивает потерпевшему единовременную компенсацию. При наличии суточного возмещения доход человека, отсутствующего на работе из-за несчастного случая, будет сохранен на 100% вместе с господдержкой», - пояснила Кальт.
Если в договоре страхования оговорено и возмещение в случае смерти человека, родственники погибшего получат компенсацию, которая поможет облегчить взятые на себя финансовые обязательства. А компенсация медицинских расходов помогает покрыть расходы на лечение, которые не возмещает Касса здоровья.
«Если в страховании от несчастных случаев PZU выбрано суточное возмещение и с несовершеннолетним ребенком семьи произошел несчастный случай, родитель может спокойно оставаться в отпуске по уходу, не теряя при этом своих доходов, - добавила Кальт. - Рекреационные виды спорта и - в случае несовершеннолетних - соревновательные виды спорта автоматически покрываются страхованием от несчастных случаев PZU».