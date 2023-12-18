РИХО ТЕРРАС ⟩ Министр Мадис Каллас должен посмотреть в зеркало и взять ответственность за причиненный ущерб на себя

Необходимо понимать, что время - это тоже ресурс. Время, которое уходит на прохождение через бюрократическую машину, разросшуюся до таких колоссальных размеров, требует огромных затрат как для фермера, так и для государства. Это проблема не только фермера и государственного аппарата, но и каждого эстонского потребителя и налогоплательщика. Каждая затрата ресурсов в конечном итоге компенсируется из кошелька потребителя и налогоплательщика.

Я понимаю объяснение PRIA возникшей ситуации, что она возникла из-за требований Европейской комиссии к новому программному периоду единой сельскохозяйственной политики. Когда я занимаюсь вопросами сельского хозяйства в Европейском союзе, моя основная деятельность заключается в борьбе с растущей бюрократией, и я понимаю разочарование, когда она обрушивается лавиной. Однако в ситуации, которая сложилась в Эстонии, прежде всего министерство и его ответственный министр Мадис Каллас должны посмотреть в зеркало. В частности, сложность системы субсидий PRIA была разработана Министерством регионального развития и сельского хозяйства. Оно давно должно было понять, что это создаст проблемы для PRIA.

Проблем также можно было бы избежать, если бы выплата зональных платежей началась уже 16 октября, как это позволяют европейские правила. В Латвии, например, выплаты начались именно в первый разрешенный день. Почему этого не сделали в Эстонии, остается непонятным.

Я считаю, что проблема с выплатой сельскохозяйственных субсидий в Эстонии связана с общим отсутствием способности руководства со стороны правительства. Эта проблема наблюдалась в нескольких министерствах и дошла до министерства, возглавляемого Мадисом Калласом. Отсутствие способности руководить проявляется в неспособности определить приоритеты. Вместо того чтобы помогать фермерам легче выполнять свою работу и способствовать сокращению бюрократических проволочек, министр Каллас сосредоточился на псевдотемах, таких как реконструкция министерства.

Переименование министерств и перемещение чиновников с места на место - это мера, которая отнимает у государства абсурдное количество времени и финансовых ресурсов, которые можно было бы использовать для решения более важных проблем. Именно так произошло с сельскохозяйственными субсидиями. Эта проблема была очевидной заранее и министр должен взять на себя ответственность.