Внезапная отсрочка выплаты сельскохозяйственных субсидий была всем заранее очевидной проблемой, пишет депутат Европарламента от партии «Отечество» Рихо Террас.
РИХО ТЕРРАС ⟩ Министр Мадис Каллас должен посмотреть в зеркало и взять ответственность за причиненный ущерб на себя
Если раньше сельскохозяйственная бюрократия была злейшим врагом фермеров, то теперь она вышла из-под контроля самих бюрократов. За усложнение требований к субсидиям отвечает министерство и ответственность за это должен взять на себя министр.
Фермерские субсидии - сложный вопрос, который обычно очень трудно понять журналистам и политикам. Как член Европейского парламента, сельское хозяйство является для меня важным направлением, поэтому я очень часто встречаюсь с фермерами и экспертами в этой области. Все они, как один, говорят, что самый большой враг европейского фермера - это разросшаяся бюрократия.
Если для журналистов и политиков эта тема сложна, то фермерам приходится сталкиваться с бюрократией каждый день. И даже он уже не понимает ее. Бюрократия разрастается и растет, как сибирский борщевик, пока у фермера не закончатся силы справляться с ней самостоятельно. Последними людьми, которые, по крайней мере, казались понимающими бюрократию, были сами бюрократы. Скандал с субсидиями PRIA показывает, что теперь даже они не понимают ее.
Новые меры поддержки, введенные в этом году, настолько усложнили систему, что выплачивать субсидии стало невозможно. Общий бюджет субсидий не больше, чем в предыдущий период, но система стала намного сложнее. С учетом инфляции фермеры оказываются в ситуации, когда им приходится работать в разы больше, чтобы получить хоть что-то от системы.
Сегодня люди любят говорить об автоматизации и цифровых решениях. Если правила постоянно ужесточаются, то внедрение компьютеров не облегчит жизнь фермера. Некоторые фермеры прямо скажут вам, что после вступления в ЕС 20 лет назад оформить субсидии на бумаге было проще, чем сейчас на компьютере.
Необходимо понимать, что время - это тоже ресурс. Время, которое уходит на прохождение через бюрократическую машину, разросшуюся до таких колоссальных размеров, требует огромных затрат как для фермера, так и для государства. Это проблема не только фермера и государственного аппарата, но и каждого эстонского потребителя и налогоплательщика. Каждая затрата ресурсов в конечном итоге компенсируется из кошелька потребителя и налогоплательщика.
Я понимаю объяснение PRIA возникшей ситуации, что она возникла из-за требований Европейской комиссии к новому программному периоду единой сельскохозяйственной политики. Когда я занимаюсь вопросами сельского хозяйства в Европейском союзе, моя основная деятельность заключается в борьбе с растущей бюрократией, и я понимаю разочарование, когда она обрушивается лавиной. Однако в ситуации, которая сложилась в Эстонии, прежде всего министерство и его ответственный министр Мадис Каллас должны посмотреть в зеркало. В частности, сложность системы субсидий PRIA была разработана Министерством регионального развития и сельского хозяйства. Оно давно должно было понять, что это создаст проблемы для PRIA.
Проблем также можно было бы избежать, если бы выплата зональных платежей началась уже 16 октября, как это позволяют европейские правила. В Латвии, например, выплаты начались именно в первый разрешенный день. Почему этого не сделали в Эстонии, остается непонятным.
Я считаю, что проблема с выплатой сельскохозяйственных субсидий в Эстонии связана с общим отсутствием способности руководства со стороны правительства. Эта проблема наблюдалась в нескольких министерствах и дошла до министерства, возглавляемого Мадисом Калласом. Отсутствие способности руководить проявляется в неспособности определить приоритеты. Вместо того чтобы помогать фермерам легче выполнять свою работу и способствовать сокращению бюрократических проволочек, министр Каллас сосредоточился на псевдотемах, таких как реконструкция министерства.
Переименование министерств и перемещение чиновников с места на место - это мера, которая отнимает у государства абсурдное количество времени и финансовых ресурсов, которые можно было бы использовать для решения более важных проблем. Именно так произошло с сельскохозяйственными субсидиями. Эта проблема была очевидной заранее и министр должен взять на себя ответственность.