Рассмотрение исков Навального приостановлено. Судьи не знают, где он

После этого телеграм-канал Baza без ссылки на источник утверждал, что Навального этапировали в Москву для проведения следственных действий по новому уголовному делу о вандализме. На следующий день Иван Жданов написал в соцсети Х, что соратники Навального проверили большую часть следственных изоляторов Москвы и не нашли его.

15 декабря во время заседания суда по одной из жалоб Навального прозвучала информация о том, что Навальный переведен в колонию, расположенную за пределами Владимирской области.

Как передавал канал SOTAvision, в ходе слушания суд зачитал справку от 12 декабря, в которой владимирское управление Федеральной службы исполнения наказаний сообщило, что «Алексей Навальный убыл из ФКУ ИК-6 по Владимирской области в исправительное учреждение, расположенное за пределами Владимирской области, в соответствии со вступившим в законную силу приговором Мосгорсуда от 4 августа 2023 года».

Это означает, что его могли этапировать в колонию особого режима.

Что происходит во время этапа

По правилам этапирования заключенный узнает о своем переводе в другое учреждение в последний момент. Его родственникам ФСИН обязана сообщить о его местонахождении только после того, как заключенный приедет в конечную точку.

Сам этап длится зачастую недели, а то и месяцы из-за логистики ФСИН - по пути из одной колонии в другую заключенный может побывать в нескольких пересыльных тюрьмах.