Читайте, какими суммами премировал Таллинн Энели Ефимову и ее тренера

Вице-мэр Тийт Терик отметил, что успех удостоившейся титула лучшей спортсменки Таллинна Энели Ефимовой – прекрасный пример того, как упорная работа и настойчивость помогают достичь чемпионского титула. «Горуправа поддерживает таллиннских спортсменов, которые добились успеха на международной арене и достойно представляют Эстонию. Мы гордимся успехами Энели Ефимовой и ее тренера Хенри Хейна и уверены, что их успех вдохновит и других молодых спортсменов», - сказал вице-мэр.