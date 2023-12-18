Фото ⟩ Никто не остался равнодушным: читательницу растрогала взаимопомощь водителей

В субботу утром, около 10 часов, на дороге между Сями и Виру-Кабала упала большая сосна и заблокировала всю дорогу. В такой ситуации не всегда требуется помощь спасателей: водители объединили усилия и убрали дерево.
Яне, отправившая фотографии Virumaa Teataja, рассказала, что сначала они пытались расчистить дорогу с помощью силы своих мускулов и автомобилей. Но потом вовремя пришел на помощь человек с бензопилой.
Таким образом, работа пошла быстро, и вскоре дорога вновь была открыта для движения.
«Как приятно, что все пришли на помощь и с радостью трудились ради общей цели!» - похвалила участников дорожного движения читательница.