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Фото ⟩ Никто не остался равнодушным: читательницу растрогала взаимопомощь водителей

Кевин Вольтер
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Сначала дерево пытались убрать с дороги с помощью автомобиля.
Сначала дерево пытались убрать с дороги с помощью автомобиля. Фото: Erakogu

В субботу утром, около 10 часов, на дороге между Сями и Виру-Кабала упала большая сосна и заблокировала всю дорогу. В такой ситуации не всегда требуется помощь спасателей: водители объединили усилия и убрали дерево.

Яне, отправившая фотографии Virumaa Teataja, рассказала, что сначала они пытались расчистить дорогу с помощью силы своих мускулов и автомобилей. Но потом вовремя пришел на помощь человек с бензопилой.

Таким образом, работа пошла быстро, и вскоре дорога вновь была открыта для движения.

«Как приятно, что все пришли на помощь и с радостью трудились ради общей цели!» - похвалила участников дорожного движения читательница.

На помощь поспешил человек с бензопилой. Вскоре дорога вновь была открыта для движения. 
На помощь поспешил человек с бензопилой. Вскоре дорога вновь была открыта для движения. Фото: Erakogu
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