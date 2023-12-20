Кому самоуправления помогают справиться с высокой ценой на отопление?

Главным кошмаром уходящего года для жителей Эстонии, в том числе и Ида-Вирумаа, стали цены на отопление. Оно подорожало на 84%, и многие этим очень недовольны. Rus.Postimees пообщался с представителями из региона и выяснил, как обстоят дела, когда и кому ждать помощи и вообще - ждать ли?
Цены на коммунальные услуги не берутся с потолка - их регулирует Департамент конкуренции, и действует он на основании тех ходатайств, которые подает производитель и продавец тепла, в данном конкретном случае - компания Enefit Power и Narva Sojusvõrk. Местные самоуправления существенно повлиять на процесс согласования цены на отопление не могут. По словам нарвского депутата фракции Narva Вадима Орлова, Департамент конкуренции долго сопротивлялся повышению цены на отопление, но в итоге ее согласовал.
В Нарве дела еще обстоят неплохо - тут теплоэнергия стоит 73 евро за МВт-ч. Мнения нарвских депутатов о том, как решать сложившуюся проблему, разделились. Так, например, оппозиционный депутат Нарвского горсобрания Катри Райк считает, что в городе должно быть установлен район центрального теплоснабжения, что поможет снизить стоимость тепла.
«Сейчас нужно принимать решения с перспективой на будущее. Необходимо найти для города дешевое отопление со стабильной ценой. Сейчас это сильно зависит от налогов на CO2, цены на газ и большого количества других влияющих факторов. Строительство новой системы возьмет минимум два года», - прокомментировала Райк.
Однако Орлов с Райк не согласен.
«Я не думаю, что это поможет сдерживать цены. Как раз-таки тот факт, что района центрального теплоснабжения в городе не было, сыграл очень важную роль. Если бы цена была неразумно высокой, то у горожан и предпринимателей было и остается право использовать в качестве источника отопления не только центральное теплоснабжение», - пояснил Орлов, добавив, что в уходящем году были моменты, когда топиться было выгоднее газом если сравнивать с новой ценой отопления.
«При установлении района центрального теплоснабжения, не важно, какую цену бы поставил производитель, все были бы вынуждены покупать тепло у сетевого предприятия и не имели бы альтернативы», - добавил Вадим.
По мнению Катри, руководство города сейчас не понимает, насколько остро стоит подобный вопрос. «Оппозиция еще в октябре заявляла проект, нацеленный на помощь гражданам, которые больше всего нуждаются в помощи, его взяли в делопроизводство, но в повестку горсобрания это не попало, в обсуждение его не взяла даже финансовая комиссия», - прокомментировала Райк. Она добавила, что больше всего в помощи нуждаются одинокие пенсионеры, которых в городе 4000 человек, и многодетные семьи и одинокие родители.
Вадим уверен, что местное самоуправление все же может помочь тем гражданам, кто столкнулся с серьезными трудностями из-за повышения цен на тепло. «Задача Социального департамента - выявить этих людей. Посмотреть, достаточно ли государственных пособий для малоимущих и если нет, то найти возможность помочь дополнительными пособиями», - сказал Орлов. Депутат заявил, что, насколько ему известно, Социальный департамент на данный момент занимается вопросами компенсации. «Хочется надеяться, что наименее обеспеченные люди смогут получить компенсацию от города, чтобы пережить отопительный сезон», - добавил Вадим.
В Кохтла-Ярве тема с ценами на отопление тоже стоит остро. «Цена в городе давно было довольно высокой, люди жаловалась и говорили, что справляться с ценами на отопление справляться сложно. Практически ни один дом в Кохтла-Ярве не реновирован, мало у кого приведены в порядок отопительные узлы, поэтому часто тут вопрос даже не в цене отопления, а в том, насколько разумно мы это отопление используем», - подчеркнул депутат горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец.
«В рамках социальной помощи и пособия по бедности нуждающиеся могут ходатайствовать о помощи, и эту помощь город выделял всегда и выделяет по прежнему», - добавил Эдуард.
По словам Одинца, на данный момент цена в Кохтла-Ярве сейчас одна из самых низких в регионе, но не во всех частях города - так, например, в Кукрузе, Сомпа и Ору цена намного выше. «У них самая высокая цена по уезду. В этих районах маленькие котельни, мало потребителей, поэтому выходит дорого. Поэтому мы уже давно приняли решение о том, что город компенсирует часть расходов жителям этих маленьких частей города и они платят столько же, сколько и люди, проживающих в больших городских частях», - рассказал депутат.
По словам мэра Силламяэ Тыниса Калберга, там цена централизованного теплоснабжения составляет 67,11 евро за МВт-ч. «Для сравнения, в самых дорогих регионах Эстонии цена составляет около 130 евро за МВт-ч. Тепловое предприятие инвестировало в надежность и эффективность производства, поэтому цена на тепло в нашем городе относительно выгодна», - пояснил Калберг.
Он добавил, что в городе нет отдельного субсидирования цен на энергоносители. «В определенный период такая мера существовала для электричества, центрального отопления и газа, но следует отметить, что цена центрального отопления в Силламяэ не превышала установленного государством порога. Поэтому жители обращаются не столько за возмещением расходов на централизованное отопление, сколько за социальными льготами в целом», - рассказал мэр.
Калберг уточнил, что основным видом поддержки в этом случае является прожиточное пособие - согласно Закону о социальном обеспечении, при расчете пособия на проживание учитывается, в частности, стоимость тепла или топлива, потребляемого для отопления.