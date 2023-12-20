Кому самоуправления помогают справиться с высокой ценой на отопление?

«При установлении района центрального теплоснабжения, не важно, какую цену бы поставил производитель, все были бы вынуждены покупать тепло у сетевого предприятия и не имели бы альтернативы», - добавил Вадим.

По мнению Катри, руководство города сейчас не понимает, насколько остро стоит подобный вопрос. «Оппозиция еще в октябре заявляла проект, нацеленный на помощь гражданам, которые больше всего нуждаются в помощи, его взяли в делопроизводство, но в повестку горсобрания это не попало, в обсуждение его не взяла даже финансовая комиссия», - прокомментировала Райк. Она добавила, что больше всего в помощи нуждаются одинокие пенсионеры, которых в городе 4000 человек, и многодетные семьи и одинокие родители.

Вадим уверен, что местное самоуправление все же может помочь тем гражданам, кто столкнулся с серьезными трудностями из-за повышения цен на тепло. «Задача Социального департамента - выявить этих людей. Посмотреть, достаточно ли государственных пособий для малоимущих и если нет, то найти возможность помочь дополнительными пособиями», - сказал Орлов. Депутат заявил, что, насколько ему известно, Социальный департамент на данный момент занимается вопросами компенсации. «Хочется надеяться, что наименее обеспеченные люди смогут получить компенсацию от города, чтобы пережить отопительный сезон», - добавил Вадим.