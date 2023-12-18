Отправка рождественских открыток в этом году обойдется гораздо дороже

Прейскурант Eesti Post изменился в мае этого года. С самой дешевой маркой письмо дойдет до адресата за три рабочих дня. Если же вы опоздали с отправкой и хотите, чтобы посылку доставили быстро, то есть в течение одного рабочего дня, вам придется заплатить на 2,30 евро больше. В этом случае вы также должны использовать оранжевый конверт, выданный Eesti Post.