Отправка рождественских открыток в этом году обойдется гораздо дороже, чем в прошлое Рождество. Самая дешевая отправка внутри страны стоит 1,30 евро, что на 44,4 процента больше, чем год назад.
Прейскурант Eesti Post изменился в мае этого года. С самой дешевой маркой письмо дойдет до адресата за три рабочих дня. Если же вы опоздали с отправкой и хотите, чтобы посылку доставили быстро, то есть в течение одного рабочего дня, вам придется заплатить на 2,30 евро больше. В этом случае вы также должны использовать оранжевый конверт, выданный Eesti Post.
Отправка международного стандартного письма стоит 2,60 евро. Это на 36,8 процента больше, чем в прошлом году.