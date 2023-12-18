МНЕНИЕ ⟩ При выдаче видов на жительство Эстония могла бы применять систему баллов

Например, за знание эстонского языка можно получить 30 баллов, за высшее образование - 20, за опыт предыдущего проживания и работы в Эстонии - 20, за наличие необходимой специальности - 20, за возраст - 10. За каждым признаком стоит определенный масштаб, поэтому приведенные цифры являются максимальными значениями.

Для получения вида на жительство будет необходимо набрать, например, 75 баллов. Такое продуманное и позитивное распределение означает, что получить в упрощенном порядке вид на жительство, не владея, например, эстонским языком на базовом уровне, практически невозможно. Описанная схема могла бы вызвать у потенциальных иммигрантов интерес к изучению эстонского языка на базовом уровне. Дальнейшие шаги должны быть уже за эстонским государством.

Какие характеристики и с каким очковыми критериями установить и в каком месте установить порог входа - это вопрос дискуссий и политического выбора. В то же время это дает государству возможность определять, кого тут ждут и кто нам нужен. Совсем без квоты все же не обойтись, потому что даже тех, кто наберет больше 75 баллов, нельзя будет пускать в страну в неограниченном количестве.

По крайней мере, мы могли бы начать обсуждать, как будем заниматься миграционной политикой в будущем. Это нужно сделать сейчас, а не после следующих выборов, потому что тогда мы снова окажемся в положении, когда мы будем сожалеть, что не могли перед выборами говорить об этих проблемах, потому что тогда никто за нас не проголосовал бы. Но пусть все же избиратели в итоге решат, кому отдать мандат; это было бы справедливо.