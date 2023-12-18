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МНЕНИЕ ⟩ При выдаче видов на жительство Эстония могла бы применять систему баллов

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Рауль Эаметс.
Рауль Эаметс. Фото: Sander Ilvest
  • Вид на жительство не может выдаваться просто так
  • Качество финского человеческого капитала ухудшается
  • Миграционная политика Эстонии могла бы основываться на системе баллов

Слишком либеральная миграционная политика снижает уровень образованности населения Эстонии, поэтому нам следует начать работать над изменением миграционной политики уже сейчас, полагает главный экономист Bigbank, колумнист Рауль Эаметс.

На прошлой неделе мне представилась приятная возможность принять участие в семинаре, организованном Банком Эстонии, где обсуждались будущие перспективы и конкурентоспособность эстонской экономики. Среди прочих на семинаре выступила руководитель отдела экономического прогнозирования Банка Финляндии Мери Обстбаум, которая рассказала о перспективах финской экономики. Рекомендую всем заинтересованным найти возможность посмотреть запись ее выступления.

Представительница Финляндии нарисовала довольно тревожную картину нынешнего состояния финской экономики и будущих перспектив. Помимо перечисления структурных проблем, от которых страдает финская экономика, меня очень впечатлило одно заявление, которое также описывает и угрозу для будущего развития Эстонии.

Обстбаум утверждала, что качество человеческого капитала Финляндии ухудшается, что показывает уровень образования людей, выходящих на рынок труда. Мы привыкли к тому, что новые поколения всегда чуть более образованы (у них выше уровень образования), чем те, которые уходят с рынка труда. По крайней мере, так сейчас обстоит дело в Эстонии. В Финляндии это уже не так. Что может быть причиной?

Я обсуждал это со своим знакомым финским предпринимателем. Его ответ был типичным для мужчины в возрасте около пятидесяти: причина в великой свободе, которая преобладает в нынешней финской системе образования. Домашние задания не задаются, ученики не оцениваются, есть проблемы с дисциплиной и т. д.; это знакомая история, которая все чаще касается и эстонских школ. При этом результаты тестов PISA эстонских детей находятся на вершинах мировых таблиц. Результаты Финляндии действительно хуже, по математике они занимают лишь 20-е место.

Но эта дискуссия привела меня скорее к мысли, что интенсивная иммиграция начала весьма существенно влиять на качество образования. Если посмотреть на шведские результаты тестов PISA в этом свете, то картина еще хуже, они где-то на 20-м месте по всем направлениям.

Если мы оглянемся назад на европейский миграционный кризис 2015 года, Швеция была второй принимающей страной после Германии по количеству беженцев, приняв в итоге около 300 000 беженцев. В странах Северной Европы на эти темы говорить не принято, статистики тоже нет. И все-таки есть подозрения в том, что массовая иммиграция повлияла на качество школьного образования как в Швеции, так и в Финляндии. Для корректности назовем эту мысль гипотезой.

Какой мы можем вынести урок из этого? Государство должно проводить продуманную миграционную политику, а не пускать события на самотек. Давайте представим, что Эстония - это дом. Наша нынешняя система квот, образно говоря, создала ситуацию, когда дверь только приоткрыта, вход крайне затруднен, и когда квота заполнена, дверь тут же закрывается. При этом и черный вход, и окна открыты настежь, ведь иммиграционная квота не распространяется на граждан стран ЕС и США, а также на ученых, айтишников, стартаперов и миссионеров.

Почему бы нам не внедрить, например, систему баллов как основу миграционной политики? Государство сможет определять, по каким критериям можно приоритетно получить вид на жительство.

Например, за знание эстонского языка можно получить 30 баллов, за высшее образование - 20, за опыт предыдущего проживания и работы в Эстонии - 20, за наличие необходимой специальности - 20, за возраст - 10. За каждым признаком стоит определенный масштаб, поэтому приведенные цифры являются максимальными значениями.

Для получения вида на жительство будет необходимо набрать, например, 75 баллов. Такое продуманное и позитивное распределение означает, что получить в упрощенном порядке вид на жительство, не владея, например, эстонским языком на базовом уровне, практически невозможно. Описанная схема могла бы вызвать у потенциальных иммигрантов интерес к изучению эстонского языка на базовом уровне. Дальнейшие шаги должны быть уже за эстонским государством.

Какие характеристики и с каким очковыми критериями установить и в каком месте установить порог входа - это вопрос дискуссий и политического выбора. В то же время это дает государству возможность определять, кого тут ждут и кто нам нужен. Совсем без квоты все же не обойтись, потому что даже тех, кто наберет больше 75 баллов, нельзя будет пускать в страну в неограниченном количестве.

По крайней мере, мы могли бы начать обсуждать, как будем заниматься миграционной политикой в будущем. Это нужно сделать сейчас, а не после следующих выборов, потому что тогда мы снова окажемся в положении, когда мы будем сожалеть, что не могли перед выборами говорить об этих проблемах, потому что тогда никто за нас не проголосовал бы. Но пусть все же избиратели в итоге решат, кому отдать мандат; это было бы справедливо.

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