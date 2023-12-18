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Грязная политика ⟩ Американского чиновника застали за съемкой полового акта в Капитолии

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Здание Капитолия США, где заседает Палата представителей.
Здание Капитолия США, где заседает Палата представителей. Фото: Anna Moneymaker

Чиновник Палаты представителей США попал в неприятную ситуацию, так как занимался сексом в зале слушаний Сената и снимал это на видео.

В опубликованном изданием Daily Caller видео видно двух голых мужчин, занимающихся сексом. Один из мужчин стоит на четвереньках, оглядываясь назад на камеру, которая обычно используется сенаторами для задавания вопросов во время заседаний. По данным источника издания, мужчины находились в помещении Сената Hart 216.

Daily Caller подтвердило, что видео было распространено в частной группе, в которую входят гомосексуалы, работающие в той же области.

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