Грязная политика ⟩ Американского чиновника застали за съемкой полового акта в Капитолии

В опубликованном изданием Daily Caller видео видно двух голых мужчин, занимающихся сексом. Один из мужчин стоит на четвереньках, оглядываясь назад на камеру, которая обычно используется сенаторами для задавания вопросов во время заседаний. По данным источника издания, мужчины находились в помещении Сената Hart 216.