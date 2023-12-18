Керсти Кальюлайд получила новую престижную должность

«Я наблюдала исключительно качественную работу Стокгольмского института окружающей среды и хочу внести в нее свой вклад. Моя цель - помочь изменить мир, донеся эти знания до людей, у которых есть инструменты для осуществления изменений», - сказала Керсти. Кальюлайд.

«Я рад приветствовать наших новых членов правления в SEI. Оба новых члена принесут большую пользу стратегическому управлению институтом, — сказал гендиректор SEI Монс Нильссон. - SEI хочет все больше сосредоточиться на Восточной Европе и регионе Восточного партнерства, поддерживая экономику региона в усилиях по достижению климатической нейтральности и вступлению в Европейский союз. Вступление Керсти Кальюлайд в Совет увеличивает роль и возможности SEI в этой области».

По словам таллинского руководителя SEI Лаури Таммисте, у SEI Tallinnal уже сложилось позитивное сотрудничество с президентом Кальюлайд. «Глубокий интерес и приверженность президента Кальюлайд вопросам окружающей среды и энергетики уже привели сегодня нас к нескольким совместным продуктивным дискуссиям. Присоединение Керсти Кальюлайд к Глобальному совету SEI определенно придаст нам больше сил для более решительного поднятия этих важных вопросов как в нашем регионе, так и во всем мире», - указал Таммисте.

Помимо президента Кальюлайд, в новом году в Совет Стокгольмского института окружающей среды (SEI) войдет вице-канцлер Лундского университета Пер Миквиц.