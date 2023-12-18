Военнослужащих срочной службы будут заранее адаптировать к рынку труда

«Наша цель заключается в том, чтобы предоставить призывникам обзор как рынка труда, так и навыков, которые они приобрели во время службы, и того, как их использовать на рынке труда. Если мы сравним доходы резервистов и нерезервистов на рынке труда, то проведенное в 2019 году Тартуским университетом исследование показывает, что через 3-4 года после прохождения срочной военной службы доходы резервистов выше на 13-19 процентов. Можно сказать, что благодаря приобретенным во время военной службы навыкам, резервисты зарабатывают почти на 1000 евро в год больше, чем те, кто не прошел срочную военную службу», - сказал руководитель отдела по патриотической работе Министерства обороны Мартин Райснер.

В ходе семинаров военнослужащие срочной службы получат представление о существующих опасностях, сильных сторонах государственной обороны и бросаемых ею вызовах, приобретенных во время срочной военной службы навыках, а также о роли и ответственности резервистов в государственной обороне Эстонии.

«Мы отчетливо видим, что отправляющимся в резерв военнослужащим важно осмыслить свою роль и ответственность как резервиста, то есть главной силы государственной обороны Эстонии. В следующем году мы планируем охватить этим проектом все структурные подразделения Сил обороны, с целью повысить готовности будущих резервистов участвовать как в учебных сборах, так и в оборонной деятельности», - сказал советник по патриотической работе Министерства обороны Маркус Росин.