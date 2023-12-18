Военнослужащих срочной службы будут заранее адаптировать к рынку труда

В декабре Министерство обороны совместно с порталами по трудоустройству приступит к обучению военнослужащих срочной службы, чтобы помочь им после окончания службы быстрее найти работу и применить при этом умения, полученные во время срочной военной службы. Уже был проведен первый курс в военно-морских силах, следующий начнется 19 декабря в Караульном батальоне.
«Наша цель заключается в том, чтобы предоставить призывникам обзор как рынка труда, так и навыков, которые они приобрели во время службы, и того, как их использовать на рынке труда. Если мы сравним доходы резервистов и нерезервистов на рынке труда, то проведенное в 2019 году Тартуским университетом исследование показывает, что через 3-4 года после прохождения срочной военной службы доходы резервистов выше на 13-19 процентов. Можно сказать, что благодаря приобретенным во время военной службы навыкам, резервисты зарабатывают почти на 1000 евро в год больше, чем те, кто не прошел срочную военную службу», - сказал руководитель отдела по патриотической работе Министерства обороны Мартин Райснер.
В ходе семинаров военнослужащие срочной службы получат представление о существующих опасностях, сильных сторонах государственной обороны и бросаемых ею вызовах, приобретенных во время срочной военной службы навыках, а также о роли и ответственности резервистов в государственной обороне Эстонии.
«Мы отчетливо видим, что отправляющимся в резерв военнослужащим важно осмыслить свою роль и ответственность как резервиста, то есть главной силы государственной обороны Эстонии. В следующем году мы планируем охватить этим проектом все структурные подразделения Сил обороны, с целью повысить готовности будущих резервистов участвовать как в учебных сборах, так и в оборонной деятельности», - сказал советник по патриотической работе Министерства обороны Маркус Росин.
Министерство обороны работает над несколькими инициативами по повышению ценности роли резервистов в обществе, в рамках которой была организована весной этого года кампания «За поддержку защитников государства». В ее ходе было награждено 50 компаний и организаций, которые сохраняют заработную плату резервистов во время учебных сборов и предлагают различные пособия и льготы защитникам государства.
«В сотрудничестве с порталами по трудоустройству мы призываем соискателей работы из числа резервистов выделять в своем резюме и мотивационном письме опыт, полученный во время срочной военной службы», - добавил Росин.
Весной следующего года, перед масштабными военными учениями, в Эстонии планируется на основе опыта Израиля провести неделю резервистов, в рамках которой будут организованы мероприятия и кампании, ориентированные на защитников государства и их семьи.
В этом году в предназначенных для военнослужащих срочной службы семинарах примут участие около 220 отправляющихся в резерв военнослужащих срочной службы, что составляет почти треть приступивших к срочной военной службе в январе 2023 года и уходящих в резерв в конце года. Семинар построен таким образом, что в дальнейшем подразделения могут проводить его самостоятельно.