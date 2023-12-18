Депутат Рийгикогу: коалиция подавит рассмотрение петиции за отставку Каи Каллас

Заместитель председателя конституционной комиссии Рийгикогу Яак Валге (EKRE) убежден, что инициированное на основе около 30 000 собранных подписей обсуждение об отставке премьер-министра Каи Каллас не достигнет большого зала Рийгикогу, потому что коалиция подавит ее.
Рийгикогу по закону обязан рассматривать коллективные обращения, набравшие подписи не менее 1000 граждан Эстонии. «Это значит, что прежде всего его обсудит конституционная комиссия, где решат, что дальше делать с петицией. Правящая коалиция заинтересована в том, чтобы как можно скорее ее подавить. Это значит, что петицию даже не допустят в зал. В комиссии представителю петиции позволят представить ее в течение нескольких десятков минут, ему зададут несколько вопросов и это все», - сказал депутат Рийгикогу от EKRE.
По словам Валге, то же произошло с предыдущей петицией, также требовавшей отставки Каи Каллас и собравшей 28 000 подписей. «Мы считаем, что этот процесс нецелесообразен, следует изменить регламент Рийгикогу и обсуждать петиции со столь высоким числом подписей в пленарном составе. Принципиальным изменением, конечно, было бы изменить конституцию, чтобы граждане смогли инициировать референдумы», - сказал Валге.
Он заявил, что Консервативная народная партия (EKRE) поддержит отставку Каллас, но в случае этой петиции это можно будет сделать только предложив в комиссии вынести петицию на обсуждение в большом зале. «С высокой вероятностью мы окажемся в комиссии в меньшинстве, поскольку там преобладает правящая коалиция», - добавил Валге.
Инициированную Центристской партией петицию об отставке премьер-министра Каи Каллас подписало около 30 000 человек, во вторник Центристская партия передаст ее спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару.