Не рановато? Одна продуктовая сеть уже начала применять повышенный налог с оборота

Согласно сообщению читателя Postimees, магазины Selver уже начали начислять на товары 22 процентов налога с оборота, который вступит в силу в новом году. По словам представителя Selver, повышение налога окажет финансовое воздействие на компанию в размере миллионов евро и Selver не сможет полностью возместить все эти убытки.