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Не рановато? Одна продуктовая сеть уже начала применять повышенный налог с оборота

Ангелина Тякер
, журналист
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Согласно сообщению читателя Postimees, магазины Selver уже начали начислять на товары 22 процентов налога с оборота, который вступит в силу в новом году. По словам представителя Selver, повышение налога окажет финансовое воздействие на компанию в размере миллионов евро и Selver не сможет полностью возместить все эти убытки.

«Зашел в магазин Selver, пробил мороженое с пультом самообслуживания, на ценнике было 2,49 евро, но на пульте было написано 2,52», - сообщил читатель. По его словам, три цента не сделают его беднее, но с повышением налога нужно подождать, прежде чем просить деньги.

Кристьян Андерсон, руководитель отдела бухгалтерии компании Selver, пояснил, что финансовые последствия повышения ставки налога с оборота с 1 января составят для Selver более 12 миллионов евро и компания не может возместить все эти убытки.

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