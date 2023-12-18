Не рановато? Одна продуктовая сеть уже начала применять повышенный налог с оборота

Согласно сообщению читателя Postimees, магазины Selver уже начали начислять на товары 22 процентов налога с оборота, который вступит в силу в новом году. По словам представителя Selver, повышение налога окажет финансовое воздействие на компанию в размере миллионов евро и Selver не сможет полностью возместить все эти убытки.
«Зашел в магазин Selver, пробил мороженое с пультом самообслуживания, на ценнике было 2,49 евро, но на пульте было написано 2,52», - сообщил читатель. По его словам, три цента не сделают его беднее, но с повышением налога нужно подождать, прежде чем просить деньги.