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Департамент транспорта: на некоторых шоссе может быть скользко

BNS
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На второстепенных дорогах гололед. Фото иллюстративное.
На второстепенных дорогах гололед. Фото иллюстративное. Фото: Elmo Riig

Департамент транспорта предупреждает, что в понедельник на второстепенных дорогах может быть скользко.

В понедельник вечером поверхность основных и опорных шоссе мокрая от обработки реагентом, но на второстепенных шоссе и прочих небольших дорогах может по-прежнему быть скользко, дороги могут быть не расчищены.

Местами идут слабые дожди, на севере и западе туманы.

По прогнозу, вечером и ночью пройдут дожди, ожидаются туманы. Ночью ветер юго-западный и южный, 6-12, порывами до 18, на островах и побережье 13-18, порывами до 23 м/с. Сильный ветер может повалить на дороги деревья, а дождь и туманы будут ограничивать видимость.

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