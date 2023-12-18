Департамент транспорта: на некоторых шоссе может быть скользко

В понедельник вечером поверхность основных и опорных шоссе мокрая от обработки реагентом, но на второстепенных шоссе и прочих небольших дорогах может по-прежнему быть скользко, дороги могут быть не расчищены.

По прогнозу, вечером и ночью пройдут дожди, ожидаются туманы. Ночью ветер юго-западный и южный, 6-12, порывами до 18, на островах и побережье 13-18, порывами до 23 м/с. Сильный ветер может повалить на дороги деревья, а дождь и туманы будут ограничивать видимость.